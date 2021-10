Alcaldesa anuncia que funcionarios de Acapulco no cobrarán por un mes para pagar deudas

Los funcionarios de Acapulco tendrán que apoquinar para hacer los pagos de deuda y, además, tratar de juntar algo para el pago de aguinaldos.

La nueva alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció que, mínimo, por un mes los funcionarios de su administración dejarán de percibir su salari0. Esto como una forma de cubrir lo que su antecesora dejó descubierto.

“Venimos en una ruta de austeridad, no vamos a ganar dinero nadie, por lo menos los funcionarios para que se pueda ahorrar y podamos ir viendo el pago de los aguinaldos, que es una fuerte cantidad que se supone me debió haber dejado Adela (Román) pero no me dejó nada”.

De acuerdo con Reforma, la recién ascendida alcaldesa de Acapulco llegó al poder y se topó con que las arcas del municipio estaban pelonas… y no sólo eso: había requerimientos de pago de parte del SAT. Y como con el SAT no se juega, pues ni modo, a recortar gastos para pagar.

Municipio de Acapulco no sólo tiene deudas con el SAT

Lo requerido por el Servicio de Administración Tributaria, señaló la alcaldesa, es aproximadamente 280 millones de pesos… correspondientes a la deuda que generó la anterior administración, encabezada por Adela Román Ocampo.

“En esta semana iremos a la Ciudad de México para negociar ante el SAT y llegar a un acuerdo para el pago”, señaló la alcaldesa de Acapulco, al ser cuestionada por la situación financiera del municipio.

Además de deudas por pagar y finanzas secas, Abelina López señaló que al asumir el cargo se encontró con diversas irregularidades que habrá que componer. ¿Cómo cuáles? Va la lista:

Una deuda de 280 millones de pesos; otra a la CFE, por 780 millones… además, faltan los 300 millones de pesos para el pago de aguinaldos y, para rematar, y se deben 760 millones de pesos al ISSSPEG (Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero) desde el 2011.

Y eso sin contar con el abandono de servicios públicos, como el de la recolecta de basura. “Pero estamos en eso trabajando hasta muy noche y no hay descanso”, señaló la alcaldesa, al encabezar un evento conmemorativo del trágico paso del Huracán Paulina en Acapulco, a quien muchos recordarán como legisladora… una que aceptó haber sobornado a un juez.

“Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos, para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”, confesó en sesión en la Cámara de Diputados.