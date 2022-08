La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, envió un mensaje a propósito de la ola de violencia que se vive en esa ciudad y otras del país. Normal por el puesto que tiene. El problema fue lo que dijo.

A través de un video publicado en las cuentas oficiales de la Alcaldía de Tijuana, Montserrat Caballero envió un mensaje de aliento y tranquilidad para los habitantes de la ciudad.

Dijo cosas como que no van a permitir que los criminales lleguen a coartar la libertad ni la seguridad de las familias, así como el despliegue del operativo para recuperar el control de la ciudad luego de los hechos violentos que se dieron este viernes 12 de agosto.

Pero reiteramos, el problema fue lo que dijo dirigiéndose a los grupos criminales. La alcaldesa de Tijuana dio a entender que no hay problema con que cobren “facturas” a quienes les deben, pero que nomás no se metan con gente inocente porque entonces sí hay un problema.

“Estamos aquí para decirles que tienen que mantener la calma, que estamos con ustedes, que estamos coordinados y que no vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas “ (¿¿¿¿????)

Montserrat Caballero le mandó a decir a los criminales que las autoridades de Tijuana se mantendrán alerta porque lo dicho, mientras sólo le cobren a quienes les deben, “todo bien”.

“Y también les pedimos, que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben. No a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”.