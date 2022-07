Pues no hay Mundial, pero qué divertidotas se están dando muchos con los audios que puntualmente entrega cada martes la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Porque todo queda en divertimento: mucha revelación, pero nada ha pasado con el líder nacional del PRI, principal blanco de la carrilla auditiva.

Pero bueeeeno, el punto es que, en el más reciente audio no se hace más que confirmarse lo que ya dejó claro Alejandro Moreno (Alito), líder nacional del PRI: él no tienen ninguna intención de dejar la dirigencia del partido, no importando lo que digan la bola de pende… digo, sus compañeros militantes (algunos de ellos, exlíderes del tricolor).

“¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, ósea, a mi me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera (diciendo): `No, que si no dan resultados´, se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, se le escucha exclamar al fino líder, Alito Moreno.

Más que exponer el amplio vocabulario del líder nacional del PRI (por qué eso vale madres, la verdad), el audio que dio a conocer Layda Sansores deja ver que la elección de candidatos del tricolor para los futuros comicios será de todo, menos democrática.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Lo anterior quizás no cause novedad… pero sí tumba la imagen que Alito ha querida darle al PRI y hasta las críticas que hace al gobierno, al calificarlo de autoridario. “Entonces al final del camino, me toca la que viene, ósea, me toca construir la que viene, viene la sucesión en Tamaulipas también, y es el otro año, entonces, vamos a construir allá y lo registro”.

Se burla de los priistas… ¡Ya se quitó la máscara!



Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza! pic.twitter.com/MviqDHZByO — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 13, 2022

De acuerdo con algunos medios, una de las voces extra que se oyen en la grabación corresponde al líder nacional del PAN, Marko Cortés. En el audio Alito, luego de explicar sus malévolos planes, se dirige a éste y le dice: “Marko, vamos con madre”, a lo que el supuesto líder panista contesta de una forma más elegante: “vamos con todo, con todo”.

Sobre este nuevo audio, el líder nacional del PRI no ha dicho nada. Por ahora anda más ocupado acompañando a las diputadas que denunciaron a Sansores por asegurar que posee algunos “packs” de ellas. El destinatario de las posibles nudes fue, supuestamente, el mismo Alito...