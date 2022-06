“¿El cinicote no vino?”, ha de haber pensado más de uno al leer que Alejandro Moreno, ejemplar líder nacional del PRI, está proponiendo la creación de una comisión especializada en la protección de periodistas…

“Para protegerlos… pero de ti, güey”, ha de haber contestado muy en su interior alguien por ahí.

En fin, el caso es que el buen Alejandro Moreno, Alito, está más que renovado. Luego de aferrarse a ser líder del tricolor, a pesar de que la vieja guardia de su partido le pidió renunciar, ahora es un hombre nuevo y, en esta modalidad, propuso crear la Comisión Nacional de Protección a Periodistas, la cual (como su nombre lo indica), se encargaría de proteger a los trabajadores de la información.

Foto: @alitomorenoc

De acuerdo con Animal Político, el líder nacional de PRI ya mandó su iniciativa a la Cámara de Diputados y en ella describe que dicha comisión podría recibir las denuncias de periodistas, en caso de que sean objeto de amenazas… no sé, quizás algo como: “Yo siempre lo he dicho: el hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje”, cosa que se escucha decir a Alito en uno de los audios que hace no mucho difundió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Ahhh, pero no se refería a los periodistas, ¿o sí?”, dirán algunos… pero sí, sí se refería a periodistas. Sin embargo, en dicha conversación, el líder nacional del PRI aclara que él ya no es de los que piensa que a los que trabajan en medios hay que calmarlos a base de fregadazos o plomazos. Nah, él tiene prácticas más sofisticadas.

“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá…hay que matarlos de hambre”, dice Alejandro Moreno en la mencionada grabación.

Luego de que Sansores le pudo la quemadota de su vida, el líder nacional del PRI alegó que los audios eran fake, luego que no, que la voz que se escucha era una imitación… después que iba a denunciar ante las autoridades y, finalmente, que eran muestra de que es objeto de una persecución política.

Pero bueeeeeno, siguiendo con esta comisión propuesta por Alito, ella sería completamente autónoma en cuestiones de gestión y presupuesto; tendría personalidad jurídica y patrimonios propios y, a grandes rasgos, su objetivo principal sería “la protección, promoción, defensa y fomento a la labor periodística de México”.