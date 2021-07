¡Aguas! Alertan por la venta de Remdesivir falso en internet

¡No se dejen engañar! Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lanzó una nueva alerta sanitaria por la venta de Remdesivir falso en internet. Sí, esto luego de que Giled Sciences S. de R.L. de C.V., notificara a la dependencia federal de la existencia de este fármaco falsificado.

¿Qué informó COFEPRIS sobre el Remdesivir falso?

A través de un comunicado de prensa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre Remdesivir falso, después de una notificación sobre la falsificación de este medicamento por parte de Gilead Sciences S. de R.L. de C.V., fabricante y propietaria del registro sanitario de esta medicina.

Al respecto, la dependencia explicó que recibieron información de que encontraron este medicamento falsificado en un hospital privado en Tampico, Tamaulipas, el cual consiguieron por medio de internet de forma irregular. De hecho, la compañía informó que este Remdesivir falso presentaba un número de lote falso..

Además, indicaron que después de una evaluación visual de este producto, las características no son iguales a las del original, por lo que recomendaron al personal médico no administrar esta sustancia. Se trata de los productos con número de lote EN2005A2-B y EN2009D7-Q, los que no corresponden con el Remdesivir, por lo cual se consideran falsos.

COFEPRIS autorizó el uso de Remdesivir contra COVID-19

Recordemos que la Comisión autorizó el uso de emergencia de Remdesivir, el pasado 12 de marzo de 2021, contra el coronavirus, por lo cual se incluyeron especificaciones para su prescripción médica, como el uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de COVID-19.

Por esta razón, las autoridades dan las siguientes recomendaciones:

No comprar productos ofertados como Remdesivir, ya que no cuentan con los permisos de comercialización correspondientes y su venta irregular constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

En caso de identificar los lotes falsificados EN2005A2-B y EN2009D7-Q, así como cualquier venta de Remdesivir falso, no obtenerlos y realizar una denuncia sanitaria, por lo que ponen a disposición la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

Si ya se ha aplicado este producto falsificado, pueden realizar el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en la página gob.mx/Cofepris o por medio del correo [email protected] .

Cofepris alerta 📢 sobre notificación de comercialización de producto falsificado Remdesivir. 👉 https://t.co/U0BJQsVsP0 El reporte indica que dos lotes, comercializados en internet, no corresponden al medicamento, por lo cual se consideran falsos y un riesgo a la salud. pic.twitter.com/mNNJVFWZqZ — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 20, 2021

“Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen un riesgo a la salud de la población”, declararon finalmente en su comunicado.