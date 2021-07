99.5% de las playas mexicanas analizadas son aptas para la vacación: Cofepris

Después del análisis que lleva a cabo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como parte del programa Playas Limpias, determinó que el 99.5% de las playas analizadas en México son aptas para el periodo de verano 2021.

¿Eso qué significa? Que el agua de las playas analizadas cumplen con los niveles de seguridad de enterococos, bacterias presentes en la materia fecal, establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Playas Limpias

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en coordinación con las autoridades estatales de salud, analizaron más de mil 300 muestras de agua de 199 playas. Esto en 57 destinos turísticos de 17 estados costeros.

El objetivo fue determinar si representan o no un riesgo para salud y que sean declaradas como aptas no significa que las condiciones de seguridad respecto al COVID hayan mejorado o ya no exista riesgo de contagio.

De las 199 playas analizadas, 198 cumplen con los requisitos de tener 200 o menos enterococos por 100 mililitros de agua. Si te preguntas cuál playa rebasó los limites es Playa Hermosa, en Ensenada, Baja California.

Es por eso que esa playa se clasificó como no apta para uso recreativo.

Es importante aclarar que por los fenómenos meteorológicos Dolores y Enrique, así como a la presencia de zonas de baja presión, en algunos estados no se pudieron tomar las muestras completas.

Específicamente 3 playas en Tonalá, Chiapas, no presentaron resultados ni ninguna de las 31 playas de Guerrero, 10 de Jalisco, 13 de Michoacán y 15 de Oaxaca.

“La calidad de agua en los centros turísticos es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de las y los visitantes que entran en contacto, por lo que la autoridad sanitaria realiza estas pruebas desde 2003 con un enfoque preventivo“, se lee en el comunicado.

Si quieres saber los niveles de la bacteria encontrados en cada una de las playas, acá te dejamos el link por estados.