¿Fue Alex Lora? La verdad detrás de la versión de “Todo me sale mal” dedicada a AMLO

Porque esto ya parece teléfono descompuesto, me cae… En las últimas horas de este sábado 19 de febrero el nombre de Alex Lora se convirtió en una de las tendencias principales de redes sociales gracias a una versión de su canción “Todo me sale mal” que supuestamente le dedicó a AMLO.

Resulta que en internet comenzó a circular dicha rola que, con algunas modificaciones en su letra, le recuerda a López Obrador algunas cosas que no le han resultado muy bien durante su mandato, tales como la construcción del Tren Maya, el desabasto de medicamentos o el reciente escándalo en el que se vio involucrado su hijo José Ramón López.

La versión de “Todo me sale mal” que le dedicaron a AMLO

“La banda le dice que todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace está mal… y lo vuelve a hacer. El pueblo le dice que todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace está mal… y lo vuelve a hacer. Él hecha muchos choros y por eso nada le sale bien”, dice la canción en cuestión cuyo ritmo es bastante conocido.

“Si rifa el avión, no compran boletos. Si anuncia dos bocas, se vuelve a inundar. Si se hace el Tren Maya, destruye la selva. Mejor que se aplique y se ponga a gobernar”, se escucha en esta versión que evidentemente fue creada para darle un mensaje muy claro a AMLO y su gobierno.

La canción no la interpretó ni la modificó Alex Lora

Total que en redes sociales los simpatizantes de la llamada “cuatroté” y los miembros de la llamada “oposición” (que ni a cual irle manos, la neta), comenzaron a agarrarse del chongo al alabar o defender a Alex Lora por dar un mensaje al presidente de México. Algo de lo que seguramente el rockero ni se ha enterado. ¡¿Cómo?!

Pues sí, aunque hay miles de tuits de los bandos ya mencionados, fueron pocos los que se tomaron la molestia de investigar si realmente la nueva versión de “Todo me sale mal” era obra del líder de El Tri (la banda, no el equipo de fucho), quien no tuvo nada que ver con esta modificación a su canción lanzada en el año de 1998.

Fue obra de ‘Alex Loro’, de ‘El Duende Preguntón’

En realidad se trata de una versión que realizó un personaje llamado ‘El Duende Preguntón’, quien el pasado viernes 18 de febrero y en el programa de radio “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, dio a conocer esta parodia musical que suena como si la hubiera creado el mismísimo Alex Lora.

Acá la pueden escuchar:

“Alex Lora”:

Por la canción que apareció en el programa de @duendepregunton.pic.twitter.com/g3AI9b6J8H — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 19, 2022

Ni el líder de El Tri ni AMLO se han pronunciado sobre esta rola

Así que antes de irse encima de Alex Lora, pues primero esperen a que el cantante mexicano diga algo al respecto, pues hasta el momento no sabemos siquiera si autorizó que la letra de su canción fuera modificada o si el cover presentado por ‘Alex Loro’ fue al menos de su agrado.

Por otro lado, AMLo tampoco ha dicho nada al respecto, aunque probablemente debamos esperar a la mañanera del lunes para averiguarlo…