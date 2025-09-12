Lo que necesitas saber: La nieta de la señora Alicia, se mantiene internada en terapia intensiva.

La Secretaría de Salud de la CDMX cometió un gravísimo error. Incluyó el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieva del fuego con su cuerpo, en la lista de personas fallecidas tras al explosión de la pipa en el Puente de la Concordia.

Un error que causó angustia, miedo e indignación entre sus familiares y personas cercanas. La Secretaría además de disculparse, ya confirmó que Alicia sigue viva, pero se encuentra en estado grave.

Aunque en otra noticia triste. Se confirmó la muerte de la joven de 19 años, Ana Daniela Barragán. Estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, que había sido reportada como desaparecida tras la explosión.

Secretaría de Salud se equivoca en lista de fallecidos por explosión de pipa

Seguro ya escucharon el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro, quien no solo es una víctima de la explosión de la pipa de gas, también se convirtió en la heroína de su propia nieta. La cubrió del fuego con su cuerpo, sin importar que ella sufriría graves quemaduras, lo importante para ella era mantener la vida de la pequeña.

Su historia no solo es profundamente conmovedora, también está llena de valentía y de ese amor que solo las madres son capaces de tener.

Pues justamente su nombre fue incluido, por error, en la lista de personas fallecidas del jueves 11 de septiembre. La Secretaría de Salud tuvo que salir a pedir disculpas a la familia y se comprometieron a reforzar su sistema interno para evitar más errores.

Su error causó mucha preocupación entre sus familiares, una de las hermanas de Alicia estuvo con ella poco antes de que se publicara la lista y fue ella quien salió a desmentir la noticia.

Alicia se mantiene en estado grave. Mientras que, su nieta está en terapia intensiva, ambas pelean por su vida.

Se confirma muerte de Ana Daniela Barragán

Ana Daniela Barragán era una joven estudiante de 19 años, iba en camino a la escuela cuando quedó atrapada entre la explosión de la pipa. Su celular permitió que las autoridades contactaran a su familia, sin embargo, durante un par de días no supieron de su paradero. La buscaron, sin éxito, en siete hospitales y entre todos los lesionados.

Su búsqueda no tuvo un final feliz. Las autoridades confirmaron que el cuerpo de Ana Daniela estaba entre las personas fallecidas. Fue víctima, como el resto de los afectados, de una serie de negligencias que contribuyeron al accidente.

Vialidades en mal estado, sistema de transporte deficiente, poca o nula regularización sobre la circulación de pipas o vehículos con materiales peligrosos.

El novio de Ana Daniela se despidió de ella. Tenían una vida planeada en el futuro, terminar la escuela, casarse, tener hijos.

Es verdad, fue un accidente, pero también hubo muchos factores que contribuyeron para que sucediera y que hicieron que su impacto fuera aún mayor. Las autoridades y la empresa encargada de la pipa tienen muchas cuentas que rendir y sobre todo, cosas que mejorar. Las vidas de las víctimas no van a volver, pero por respeto a ellas, deben garantizar que algo así no volverá a pasar. Es su obligación.