“La comunidad judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona”. Esta fue la reacción de la Tribuna Israelita y del Comité Central de la Comunidad Judía mexicana tras la comparación que AMLO hizo entre el publicista Carlos Alazraki y el nazismo.

Todo esto sucedió el 29 de junio. La conversación sobre AMLO, Alazraki y la comunidad judía ya es tendencia en redes y, bueno, se prolongó para este jueves 30, en la misma mañanera donde el presidente insistió en la comparación, aunque aclaró que estaba hablando de ideas y dijo respetar a esta comunidad.

Foto: Presidencia.

AMLO comparó a Alazraki con un pensamiento hitleriano

En la mañanera del 29 de junio, Andrés Manuel López Obrador declaró:

“En el caso del señor Alazraki, pues ya tenemos también tiempo con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. A veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció en pensamiento nazista, facista, el estalinismo, la derecha rancia española”.

De inmediato, su declaración fue tendencia y llegó hasta la comunidad judía en México y dio ooootra vuelta en la mañanera del 30 de junio. Un ir y venir de declaraciones.

Que tuvo su raíz en la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, luego de el gobierno de AMLO desmintiera una info sobre el Aeropuerto de Santa Lucía —la supuesta llegada de personas venezolanas a México sin control migratorio— y que salió de un programa en el que participó Alazraki junto con Javier Lozano.

En cuanto a este 30, AMLO insistió en comparar a Alazraki —publicista judío que ha trabajado en entretenimiento, pero también en la política como en la coordinación de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo— con el pensamiento nazi.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Según el presidente, las similitudes están en el concepto conservador de la propaganda.

“¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels era el de la propaganda. Y, ¿qué decía Goebbels? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Alazraki”.

Pese a su insistencia, AMLO dijo respetar a la comunidad judía y a las personas firmantes del breve comunicado.

Las razones de la comunidad judía para rechazar una comparación de este tipo

Hay un par de razones que tiene la comunidad judía para rechazar este tipo de comparaciones —también instituciones como el Conapred nos explican por qué es peligroso hablar a la ligera del Holocausto, Hitler y su rechazo hacia los judíos.

En cuanto a la comunidad judía, el mismo 29 de junio respondió con un comunicado para rechazar el término hitleriano y su comparación con cualquier persona porque:

“Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”.

Foto: @Tribuna_ISR

Para las personas judías es necesario hablar de manera informada sobre los capítulos del Holocausto y del mismo nazismo porque muchas veces la historia se tergiversa —ya ven la boda de temática nazi de una pareja mexiquense en Tlaxcala.

Y la otra, porque para este grupo nadie merece ser comparado con uno de los regímenes más crueles y sanguinarios de la historia de la humanidad. Hacerlo a la ligera, sin un análisis, sería fomentar los estereotipos.