No importa lo que digan los expertos que han analizado las pruebas con que Alejandro Encinas tumbó la “verdad histórica”, AMLO sigue dándole su voto de confianza… aunque por ahí un medio asegura que ni el propio Encinas confía en su trabajo.

Durante la mañanera de ayer, 1 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las dudas que han surgido en torno a la credibilidad del informe del caso Ayotzinapa. No por lo que dijo hace unos días publicó el New York Times, sino el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Foto: Cuartoscuro.

“Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”, aseguró AMLO.

“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación, y se va a hacer justicia”, agregó.

Hace unos días, el GIEI (aquel que, en su momento, también puso en duda los hallazgos realizados por el ahora detenido exprocurador Murillo Karam) dio a conocer importantes descubrimientos relacionados con el informe que presentó la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa. No se trató de un hallazgo realizado a partir de una investigación independiente… simplemente se tuvo que poner atención a las “evidencias” presentadas por la comisión liderada por Alejandro Encinas.

De acuerdo con los expertos del GIEI, en las capturas de los chats de WhatsApp que, supuestamente, sostuvieron los principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se detectó algo que nomás no checa.

Simple: dichos chats dejaban ver las palomitas azules que aparecen en las charlas de Whats cuando al que se le envía un mensaje lee éste. Dicha función, explicaron los expertos, se instaló en la aplicación en noviembre del 2014… y ya que los hechos descritos en el informe de Encinas abarcaba entre septiembre y octubre de ese año, pues como que algo no cuadraba.

Además, agregaron los expertos, en algunas conversaciones ya se podía ver el ícono de videollamada… una función que no se dejó ver sino hasta el 2016.

Foto: @A_Encinas_R

Lo anterior se suma a lo publicado por The New York Times hace una semana. En el artículo titulado “El caso Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”, el medio norteamericano asegura que el propio Encinas confesó que mucha de la evidencia que sostiene el informe con el que se tumbó la “verdad histórica” no pudo verificarse como real.

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, confesó Alejandro Encinas, evidenciando que al gobierno de AMLO le ganaron las prisas por resolver el caso Ayotzinapa… y así parecía, pero en el camino aceptó pruebas sin sustento, además de permitir que sospechosos clave para la investigación la pudieran librar con más facilidad.

Pero bueeeeeeeno, AMLO dice que todas las dudas son porque hay gente sorprendida de que su gobierno haya actuado tan en friega y arrasando con todo y todos los implicados. “Entonces, cuando se toma la decisión que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, se les descuadran sus cálculos”.