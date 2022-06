Ahhh bueno. Pues ni modo que dijera que sí. Pero ahí queda lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo sobre las recientes acusaciones en su contra, hechas con audios grabados por el líder nacional del PRI.

“Pues que no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral”, aseguró AMLO en su conferencia mañanera de ayer, 1 de junio, sobre lo que ha dicho Alejandro Moreno, líder del PRI: que Manuel Velasco lo amenazó, mandado por Adán Augusto López (y éste por el presidente).

Según el audio que Alejandro Moreno, Alito, difundió en sus redes sociales. La amenaza de Velasco fue hecha, luego que el priista se negó a apoyar la reforma eléctrica propuesta por AMLO. La grabación habría sido hecha a inicios de abril pasado, antes de que el Legislativo bateara la propuesta presidencial.

De acuerdo con López Obrador, las acusaciones de Alito tienen que ver más con el clima electoral que se vive en estos momentos (estamos a escasos días de las votaciones) y no más que eso. “Pero yo no me meto en eso”, remarcó AMLO.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Lo que no dijo el preciso es que el tema de los audioescándalos empezó desde su bando. Fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores quien inició con la revelación de audios que sirvieron para acusar a Moreno de fraudes, violencia contra periodistas y, más recientemente, posible lavado de dinero.

Aunque en su momento Alito aseguró que los audios estaban editados e, incluso, hechos con voces imitadas, acabó entrándole al juego y difundió una llamada sostenida con Manuel Velasco. En la conversación, el senador del PVEM le advirtió que si no apoyaba la reforma eléctrica le iba a ir mal.

“(Adán Augusto López, el de SEGOB) habló con su jefe (AMLO) ahí enfrente de mí, ¿ok? Este, que si no jalabas que se van a ir con todo”.

FOTO: PATRICIA MORALES / CUARTOSCURO.COM

Según AMLO, van varios años que no entabla conversación con Manuel Velasco: otro dato que, según él, abona a deslindarlo de las acusaciones del líder nacional de PRI. Y ya, hasta ahí quiso hablar del tema. Por ser épocas electorales, no quiso abonar a las acusaciones que Layda Sansores ha hecho contra Alito.

“No quiero hablar de eso, y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones ya hablamos, pero no quiero hablar de eso”, concluyó… así que espérense al lunes. Igual se pone bueno.