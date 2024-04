Lo que necesitas saber: Además de reclamarle a AMLO la destrucción de cenotes por el Tren Maya, la periodista de Telemundo, Vanessa Hauc, le restregó al presidente que más de la mitad de los mexicanos no tienen acceso al agua (con datos del INEGI).

Y ya para que lo acepte el presidente… quizás es porque el daño es mayor al denunciado. Esperemos que no, ya que los cenotes afectados durante las obras del Tren Maya son parte de una naturaleza preciada y cada vez más escasa en el planeta.

“Hay por lo menos 122 cenotes afectados por Tren Maya”, reprocha periodista

Durante la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue reprochado por no haber cuidado la naturaleza durante la construcción del Tren Maya… al menos no de la forma en que dijo que lo haría. “Este es el legado ambiental de su gobierno: hay por lo menos 122 cenotes que están afectados por la construcción del Tren Maya”, señaló Vanessa Hauc, de Noticias Telemundo.

AMLO no negó el señalamiento de la periodista, el cual fue hecho a partir de un trabajo de, precisamente, Telemundo. En éste, se reveló que uno de los pilares de hierro colocados para la construcción del Tren Maya no sólo rompía el ecosistema, sino que llegaba hasta el agua del cenote… y, ya que no está recubierto por un material aislante (como se dijo que sería), había ya oxido contaminando el acuífero.

“Ese hecho tuvo que ver con un accidente que estamos remediando”, aseguró el presidente, quien aclaró que sólo se trata de un cenote el afectado. “La solución es limpiar porque, sí, se desprendió concreto y se está limpiando todo el sitio, estamos trabajando en eso con especialistas”.

Construcción de Tren Maya sólo se afectó un cenote, dice AMLO

Bueno, claro que AMLO no iba a aceptar todo lo denunciado en la investigación de Telemundo. Además de asegurar que sólo un cenote es el afectado, señaló que el reportaje del medio en cuestión era apoyado por “pseudoambientalistas” del bloque conservador y, por ello, ven mal todo lo relacionado con el Tren Maya.

“No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos; al contrario, este gobierno es el que más superficie, zonas protegidas ha decretado en toda la historia del país, primer lugar en proteger la naturaleza”, presumió AMLO.

Lo señalado por la periodista de Telemundo también fue denunciado desde enero pasado por el colectivo Sélvame del Tren en un trabajo de documentación enfocándose en lo sucedido en un trazo del Tramo 5 del Tren Maya: perforaciones en las cavernas subterráneas del sistema Aktun T’uyul.

De acuerdo con el trabajo Sélvame del Tren, las autoridades cambiaron el trazo de la ruta del Tramo 5 porque impactaba la caverna Las Manitas… sin embargo, de todos modos se dañó el ecosistema y el trazo fue a parar a la cueva Oppenheimer.

