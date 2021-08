AMLO responde con una ‘protesta’ a manifestación de la CNTE en Chiapas; no entró a la mañanera

Este viernes fue una mañana atípica el equipo de Presidencia, tanto así que el presidente no pudo entrar a las instalaciones de la Séptima Región Militar en Chiapas, donde se llevó a cabo la mañanera de este 27 de agosto. ¿Por qué? AMLO dijo que se trataba de una protesta como respuesta a una manifestación realizada por la CNTE.

Es decir, que él decidió no entrar a las instalaciones militares como respuesta a una manifestación en las inmediaciones, convocada por la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que el presidente atienda sus peticiones.

O si lo quieren ver desde otra perspectiva, los y las integrantes de la CNTE de Chiapas bloquearon la entrada de la Séptima Región Militar, impidiendo el paso de AMLO.

La CNTE de Chiapas y AMLO

Antes de que AMLO llegara a Chiapas, la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que es parte de la CNTE, tomó tres casetas como una manera de protesta para que AMLO los atienda y que sigan las mesas de diálogo con Presidencia.

¿Cuáles son sus demandas? Hay dos puntos importantes para la CNTE, recuperar algunas prestaciones como la Caja de Ahorro, el Fabes (Fondo de Ahorro y Beneficio Social) y echarle un ojo a la reglamentación de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Sin embargo, la protesta no se quedó en la toma de casetas y llegó hasta la mañanera, donde un grupo de la CNTE Chiapas de plano bloqueó la entrada para que AMLO pudiera llegar a su acostumbrada confe.

La respuesta

“Me da gusto poder comunicarme con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que continuar con la mañanera. Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tuxtla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera”.

Esta mañanera duró poco y AMLO logró participar unos minutos mediante un enlace desde su coche. Ahí, en medio de la protesta, el presidente argumentó que si no llegó a la mañanera fue un poco más por decisión propia, una especie de protesta contra lo que llamó el chantaje de grupos de intereses.

“A la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidió la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque el presidente de México no puede ser rehén de nadie (…)

Lamentablemente suceden estas cosas entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés, decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, so non muchos, podría yo entrar, llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen”.

Así la reacción de AMLO, cuyo plan es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda las demandas de este grupo, pero él no, porque sería más o menos como acceder a un chantaje, de acuerdo con la lógica de Presidencia.

Aquí el mensaje de AMLO: