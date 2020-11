No resistieron: Aunque AMLO dijo no, seguidoras le llevaron serenata por su cumpleaños

Aplicando la de “cállese y déjeme festejarlo”, un grupo de seguidoras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hicieron caso omiso al llamado de éste a no festejarle su cumpleaños. Sabe que lo aman pero, debido a la pandemia, este año debían resistirse a la tentación de expresar su adoración.

No, pos no, cantarle “Las mañanitas” fue superior a sus fuerzas…

De acuerdo con El Universal, un grupo de alrededor de 50 de las denominadas “Adelitas” fueron a llevarle “gallo” a AMLO a las puertas de Palacio Nacional. La pequeña pero enjundiosa tropa de mujeres calculó que el mandatario se va hacer la meme temprano, así que llegó al lugar desde donde se despacha la 4T alrededor de las 19:00.

Como se puede ver en imágenes, las AMLOvers se hicieron acompañar de mariachis. Pero no sólo eso, ya que en las últimas mañaneras ha hecho notorio su gusto por la trova, poniendo a media conferencia sus rolas de Óscar Chávez, pues ahí también le llevaron su trovador. Todo para que el mandatario festejara a gusto el inicio de su cumpleaños número 67.

Ayer por la mañana, el presidente López Obrador pidió a sus fans abstenerse de festejarlo por su cumpleaños como en 2019. No por no querer recibir felicitaciones, sino porque por asuntos de la pandemia prefería la sana distancia. “Mándenme abrazos a distancia, por telepatía”, sugirió AMLO.

“Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata; yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos por la pandemia que todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mi muchos, los quiero yo y un poquito más todavía”.

Demasiado tarde… y es que, al parecer, las mujeres que le llevaron gallo a AMLO no sólo son de la Ciudad de México. Según El Universal, muchas de ellas llegaron a Palacio Nacional provenientes de varios puntos del país. Como Jalisco… e, incluso, desde Estados Unidos.

Las mujeres amenazaron con quedarse hasta la medianoche con la esperanza de que AMLO saliera a saludarlo. Mientras lo iban a torturar cantando sus versiones del “Mariachi Loco”, “El Rey”, entre otros rolones.

AMLO viajará este fin de semana a Tabasco

Para que tampoco lo festejen allá, el presidente avisó que este fin de semana viajará a Tabasco para seguir haciendose güe… digo, para supervisar las acciones con las que se atiende a los afectados por las inundaciones. Ahh, también irá a Chiapas, para que igual, no le preparen nada de festejos…