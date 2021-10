Dice AMLO que hay más conservadores en la Del Valle que en las Lomas

Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a lanzar en contra del pensamiento conservador de la clase alta pero también en contra de la clase media “aspiracionista”.

Afirmó que hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle, de la Ciudad de México, que en las Lomas de Chapultepec.

El pensamiento conservador

De acuerdo con el mandatario, en México lo que se “echó a perder” es el círculo de personas que están hasta arriba porque abajo, la gente del pueblo, tiene valores, riqueza cultural, etc.

“La gente del pueblo está llena de bondad de gente humilde. Por eso cuando me dicen que Calderón fue a España a ofrecer perdón por los agravios… con qué autoridad moral si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel acusado de proteger a narcotraficantes, nosotros no somos iguales“.

Afirmó que pensar y mentir así no es una conducta exclusiva de Calderón, sino millones de mexicanos que piensan así. Señaló que ese pensamiento conservador lo tienen 10 o 20 millones, personas que tienen como doctrina la hipocresía.

“No necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en las Lomas, por ejemplo. Porque ni modo que haya 10 millones, 15 millones en las Lomas, no. No son afortunadamente mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento“.

El mandatario explico que si toca este tema es porque le importan los jóvenes y no solo los de familias liberales, sino todos los jóvenes. Explicó que algunos aunque vengan de familias conservadores, se pueden revelar en contra de ese pensamiento que fomenta la corrupción, el racismo, clasismo, etc.