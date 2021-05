Admite AMLO que “hubo” desabasto de medicamentos contra cáncer… “Desde luego, ya hay”

¿Hubo?, ¿entonces la situación ya se regularizó? Bueno, pues de eso habló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)… y hasta tuvo para señalar que la falta de medicamentos contra cáncer fue por culpa del sabotaje del que fue blanco la administración.

Durante la conferencia mañanera (y a falta de chance de hablar de temas políticos, porque “veda electoral”), AMLO aceptó que no nomás se trató de una campaña mediática, como en su momento acusó: en efecto, sí hubo falta de medicamentos para los niños con cáncer… pero ahora ya puede señalar a los responsables.

Fue “una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje”, acusó el presidente.

“Porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos, y otros casos”, explicó.

El presidente no sacó el tema nomás porque se acordó, sino a petición de una reportera que cubrió la mañanera y tuvo a bien preguntarle qué ha pasado con la megacompra de medicamentos que se presumió (vía UNOPS / ONU). “Ah, sí, ya se va avanzando mucho, se han comprado medicamentos en el extranjero”, aseguró AMLO.

López Obrador recordó que la decisión de recurrir a la UNOPS para la compra de medicamentos se tomó debido a que 10 empresas acaparaban toda la venta de los medicamentos al gobierno. “Me acuerdo que había tres que le vendían al gobierno como 80 mil millones de pesos (…) distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, empresas muy vinculadas con políticos, que se dedicaban a vender medicinas carísimas”.

La UNOPS, explicó AMLO, ha ayudado como intermediario con las grandes farmacéuticas del mundo, para poder hacer las compras. “Entonces, la UNOPS es la encargada de la compra de los medicamentos que requiere el sector Salud en nuestro país”, aclaró el presidente. “No hay ninguna instancia del gobierno que compre de manera directa, es la UNOPS, es la ONU”.

Muy padre la explicación de AMLO… pero, ¿ya hay abasto?

Pues… según AMLO, sí. “Desde luego, ya hay abasto de medicamentos”, aseguró el presidente. ¿No creen? Bueno, para eso en los próximos días hará acto de presencia en la mañanera el titular de Salud, Jorge Alcocer. Él va a sacar los datazos de las compras y de cómo va el abastecimiento.