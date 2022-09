En medio de protestas por la supuesta militarización de la seguridad pública, así como constantes reportes de balaceras y asesinatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que ahí la lleva en cuanto al control de la inseguridad. Ya la está sintiendo (la baja del problema).

“Ya estoy sintiendo, percibiendo de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia, porque están dando efectos estas acciones de bienestar, las acciones para mejorar la situación económica, social, de nuestro pueblo”, aseguró AMLO en evento en el que entregó instalaciones de la Guardia Nacional en Colotlán, Jalisco.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

AMLO aclaró que su sensación de estarle dando batalla a la inseguridad es “realista” y sin ningún tipo de ”triunfalismo”. Todo dicho con base en las acciones que, de manera conjunta, realiza la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Entonces, estamos trabajando juntos. Ya se creó esta Guardia Nacional, ya tiene más de 100 mil elementos, ya se tienen estas instalaciones en distintos puntos del país, van a llegar a ser 500 en todo el país, vamos a llegar a 140 mil elementos de la Guardia Nacional”.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Otro ingrediente que AMLO le echa a su fórmula para acabar contra la inseguridad es el combate a la corrupción. “Ya no hay corrupción, no hay impunidad, no es de que: ‘yo tengo vara alta, tengo buenas agarraderas, tengo buenas influencias y voy a hacer y deshacer’. Eso ya se acabó, el que le hace tiene su castigo”.

El presidente también presumió que durante su administración se ha hecho de todo para fortalecer los valores. Sobre todo entre la población juvenil, a la cual se busca desprender de las redes del narco. Esto, explicó AMLO, se hace mediante los programas del bienestar y, según, poniendo énfasis en una vida alejada de los bienes materiales.

Foto: Presidencia.

“Ahora tenemos que insistir, repetir y repetir que sólo siendo buenos podemos ser felices, y que la felicidad no es lo material, no es el dinero, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”.