Lo que necesitas saber: Si en el Senado se atasca la discusión sobre la nueva ministra de la SCJN, ¿le toca al presidente? Por acá les contamos.

Si bien la discusión para elegir a la nueva ministra de la SCJN en el Senado estaba planeada para hoy, corre el rumor de que el acuerdo se cayó y ya no hay condiciones para elegir a una de las candidatas.

¿Y esto qué significa? Si no hay acuerdo entre las bancadas para elegir a una nueva ministra de la segunda terna propuesta por AMLO, entonces por ley le tocará al presidente elegir a una.

Esta sería la primera vez que un presidente elige directamente a un ministro/ministra de la Suprema Corte.

Foto: Especial

¿AMLO va a elegir a la ministra de la SCJN?

¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno como saben, luego de la renuncia de Arturo Zaldívar a la SCJN por “razones graves”, quedó un lugar vacante que hay que ocupar.

Para entender cuál es el proceso hay que echarle un ojo al artículo 96 de la Constitución mexicana, en lo relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este artículo estipula que le toca al presidente de la República mandar una lista de 3 propuestas al Senado.

El Senado llamará a comparecer a los y las propuestas, para que luego las dos terceras partes del pleno del Senado voten a favor de uno. Todo en un periodo de 30 días.

Si el Senado entra en conflicto y no se ponen de acuerdo en ese periodo de tiempo, entonces el Presidente tendrá que enviar una segunda terna. En este caso, la segunda terna de AMLO se repitió y solo cambió a una persona: María Estela Ríos por Eréndira Cruz.

Pero si de plano el Senado vuelve a rechazar la segunda terna propuesta, entonces el Presidente podrá elegir a una de las tres opciones. Así, directo.

Foto: Especial

Si bien por ahí había rumores de que ya había un acuerdo para elegir a Bertha Alcalde Luján como la nueva ministra en la Suprema Corte, parece que todo se atascó a la mera hora.

En entrevista con Ricardo Monreal, ayer estaban tratando de crear un acuerdo entre bancadas pero no se logró al final de cuentas.

“Pero así es la política, se cayó, ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada. Hasta este momento están suspendidas las pláticas, no hubo acuerdos, y ahora aunque se va a someter a la aprobación del Pleno, no hay un acuerdo previo que construya la mayoría calificada, pero es más complicado”.

?En el Senado se cayó el acuerdo con MC para que Bertha Alcalde fuera la elegida de la terna para ministra de la SCJN



Si así se da la cosa, el Presidente podrá designar directamente a quien ocupar la vacante pic.twitter.com/8BgzCHvgpA — Laura Brugés (@LauraBruges) December 13, 2023

Ojo, esto no significa que el Pleno no lo va a votar, solo implica que como no se pusieron de acuerdo antes, probablemente ninguna de las candidatas tendrá mayoría calificada, otra vez, y le tocará elegir al Presidente.

Te puede interesar