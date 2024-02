Lo que necesitas saber: Durante los últimos seis años, AMLO no ha ofrecido entrevistas... y ésta, concedida a Inna Afinogenova, hace evidente que no es necesario. ¿Para qué, si tiene las mañaneras?

Como dicen los clásicos: “Para esto, mejor no hagas nada”… Pese a durar dos horotas y ser la primera entrevista que da en los últimos dos años (y quizás la última que dé como presidente), AMLO no dijo absolutamente nada en su conversación con la periodista Inna Afinogenova. Pero bueno, ¿alguien esperaba algo diferente?

AMLO en entrevista con Inna Afinogenova / Captura de pantalla

AMLO habló de lo que siempre ha hablado

Y cuando decimos “nada”, no nos referimos a que se quedó callado. Nahhh, quienes se han chutado una mañanera, saben de la habilidad que tiene el presidente para improvisar largas exposiciones a partir de cualquier tema. Y fue eso: no dijo nada fuera de lo que ha dicho en sus mañaneras. Zzzzzzzz…

Que se va a jubilar acabando el sexenio, que le va a entregar el poder a una mujer (Sheinbaum, una mujer más preparada que él, según AMLO), que le duele el caso de los 43 de Ayotzinapa (diiiice que sí hay tiempo para resolverlo)… su constante bronca con el Poder Judicial, lo de su lucha con los medios conservadores, el fracaso de la oposición, la supuesta reducción de la pobreza… el mandatario tomó su entrevista con Inna Afinogenova de Canal Red para revolcarse sobre ideas harto expuestas durante su sexenio.

AMLO en entrevista con Inna Afinogenova / Captura de pantalla

Lo único que llamó la atención (y quizás por eso fue lo que Proceso tomó para hablar de esta entrevista) fue lo que el presidente cree que podría pasar con Morena, cuando él se haya retirado: alejarse de la izquierda que, según abandera, para acomodarse un poquito más al centro.

“Y no hay problema, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos, no es una vanguardia (…) pero el pueblo sigue pensando igual, por eso también hay revoluciones que fracasan y hay muchos casos dolorosos incluso”, aceptó AMLO.

Reducción de la pobreza, lo que más enorgullece a AMLO de su sexenio

No podía evitarse: habló sobre el trabajo del periodista Tim Gold, cuyo reportaje reveló que la DEA investigó la posible financiación que el Cártel de Sinaloa le hizo a su campaña presidencial del 2006. Sólo que AMLO usó el tema para señalar la decadencia del periodismo y cómo éste es usada por la oligarquía. “Son mercenarios. Ese señor, con esos premios [dos Pulitzer] actuó como un mercenario”… See, otro apunte que ya había hecho en una de sus mañaneras.

AMLO en entrevista con Inna Afinogenova / Captura de pantalla

En dos horas disponibles, AMLO se dio tiempo para hablar de historia, de la silla embrujada en Palacio Nacional y, claro, de sus reformas constitucionales… las cuales dio a entender que no cree que serán aprobadas ahorita. Nomás las presentó para meter presión política en tiempos electorales.

La forma en la que AMLO llevó la entrevista con Inna Afinogenova (y, quizás, sus encuentros con medios a lo largo de los últimos años) se ejemplifica bien con una de las últimas preguntas: Ella le pide al presidente que le diga algo que le preocupe ahora que está por terminar su sexenio que no le preocupara al inicio. El presidente acabó echándose un resumen de su carrera política…

Bueno, en la última pregunta sí fue muy directo y sin rodeos: ¿Cuál es la medida o decisión política del que está más orgulloso? “El haber reducido la pobreza, a pesar de la pandemia”.

