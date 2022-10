Claro que todo el asunto del espionaje del Ejército durante el sexenio de AMLO llegó a la mañanera. Aunque… pese a que la reportera Nayeli Roldán enumeró las pruebas con las que contó la investigación para revelar este caso, el presidente negó que la Sedena esté vigilando los pasos de periodistas o activistas.

“No es cierto que se espíe a periodistas u opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto”, respondió el presidente este 4 de octubre desde Palacio Nacional.

Foto: Presidencia.

AMLO niega espionaje del Ejército

A grandes rasgos, AMLO desestimó la investigación ‘Ejército Espía‘, un trabajo colaborativo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19, Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.

Esta investigación expuso —gracias también a las filtraciones del hackeo de Guacamaya a los sistemas de Sedena— cómo es que la Secretaría de Defensa Nacional compró en 2019 un programa de monitoreo remoto a una representante de la empresa NSO Group (la misma que le vendió Pegasus al gobierno de EPN).

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Casualmente en ese periodo los celulares de dos periodistas y un activista fueron intervenidos, mientras hacían investigaciones sobre violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares.

Con las filtraciones de Guacamaya, la investigación se fortaleció, ya que pudo obtener documentos oficiales que avalan la compra de este software —usado para intervenir celulares— a la empresa representante de NSO Group.

Pidió que presenten las pruebas a la FGR

Y todo esto que leen también se le comentó a AMLO, pero el presidente insistió en que en su gobierno nadie es vigilado —y que más bien lo que hace el Ejército es un, ¿trabajo de inteligencia? y no de espionaje.

“Si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nosotros que hemos sido espiados durante años no podríamos hacer lo mismo”.

Foto: Presidencia

De todas maneras, AMLO pidió que las pruebas sean presentadas en la FGR, por la autonomía que se supone tiene la Fiscalía General de la República para investigar estos asuntos.