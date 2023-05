A pesar de decir que no está molesto con el “compañero presidente”, bien que Gerardo Fernández Noroña lo dejó ver al decir que “AMLO está peor que INE”… institución a la que, diiiiicen, el mandatario quiso darle cuello hace poco con su reforma electoral.

¿Y por qué “AMLO está peor que el INE”? Según Fernández Noroña, porque, mínimo, el criticado órgano electoral sí reconoce cuando alguien que posee todas las credenciales es aspirante a un cargo… cosa que Andrés Manuel López Obrador no ha hecho con él, como aspirante a la candidatura presidencial de Morena (y aliados).

Gerardo Fernández Noroña criticó al “compañero” presidente / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Ahora sí que se quejaba del INE y excluye un participante, pues está peor que el INE, el INE por lo menos te registraban aunque te hiciera chingaderas, acá me quieren excluir sin que empiece la participación”, se quejó Fernández Noroña.

Fernández Noroña no pinta en el grupo de AMLO… aunque es candidato del PT

Aunque muchos dirán que está haciendo “un Ricardo Monreal” (otro que hasta hace poco se quejaba de no ser considerado “corcholata” por AMLO), la queja de Noroña parece tener un poquito más de sustento.

Recordemos que hace ya varias semanas, el líder nacional del PT anunció que Gerardo Fernández Noroña será el candidato presidencial del partido… lo cual no quiere decir que vaya a ir solo, sino que, en la eventual elección interna de Morena, el diputado será presentado… y que el pueblo bueno decida.

No obstante lo anterior, AMLO no menciona al susodicho al momento de pasar lista a los que considera como aspirantes a reemplazarlo. El “feo” más evidente fue hace unos días, cuando convocó a las “corcholatas” a Palacio Nacional: fueron Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y, ahora sí, Ricardo Monreal… y ya. Por eso “AMLO está peor que el INE”, según Gerardo Fernández Noroña.

Foto: Presidencia

“No, eso no es correcto compañero Presidente eso no es correcto con cariño con yo le tengo cariño, admiración y respeto y no tiene por qué ser recíproco no pido lo mismo solo pido respeto no es mucho lo que estoy exigiendo”, agregó el diputado en conferencia ofrecida desde el Senado.

Además de criticar a AMLO, Fernández Noroña también hizo lo propio con los mencionados presidenciables. Según el legislador, cada que de alguna parte se les ataca, él sale en su defensa… cosa que ellos no hacen cuando la cosa va contra él. Gachos…