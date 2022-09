Quienes sigan las redes de Gerardo Fernández Noroña, sabrán que éste lleva rato viajando por todo el país. Pues ahora ya sabemos que no es de a gratis, siempre fue con miras al 2024… no importando que en Morena no lo tomen en cuenta.

Y ni hace falta (por el momento). El líder nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, destapó ayer a Fernández Noroña como futuro candidato presidencial.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Lo anterior no quiere decir que el PT irá solito en la elección del 2024, sino que, que vayan agregando a Noroña en la lista de las “corcholatas”. Según Anaya, el PT lo presentará como su gallo, para que se mida con los de Morena y a ver quién se lleva la candidatura.

“Nosotros creemos que la preferencia la tiene que dar el pueblo de México, el PT tiene candidato y será Gerardo Fernández Noroña y lo vamos a pasar a medición dentro del marco de la coalición”, comentó el líder del PT a la periodista Laura Brugés, luego de la reunión plenaria del partido.

“Gerardo Fernández Noroña y la bancada del PT (abril 2021)”. Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Anaya señaló que conoce a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López (los tres presidenciables de Morena) desde hace varios años. Los tres graaaaaandes amigos y toda la cosa, pero, una cosa es una cosa y otra que le quieran hacer a un lado a quien es considerado como una de las figuras fuertes del PT (si no es que la más).

“Estaremos pendientes de la decisión que tome la coalición Juntos Haremos Historia, porque vamos a ir juntos en 2024. El candidato que el pueblo de México escoja, ése va a ser el que va apoyar el partido”, inició comentando Alberto Anaya, para luego echarse un final inesperado a sus declaraciones…

“El Partido del Trabajo tiene candidato, con nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña. Lo vamos a pasar a medición también”.

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

El líder del PT evitó señalar cuál de los tres presidenciables de Morena es su preferido. Tampoco comentó qué pasaría en caso de que Gerardo Fernández Noroña no se lleve la candidatura de la coalición… o, peor aún, que no sea tomado en cuenta para la elección interna. ¿Podrían el PT ir solo?

Gerardo Fernández Noroña no se ha pronunciado respecto a su destape presidencial. Pero ya ni hace falta. Diariamente hace charlas en Facebook donde no oculta sus intenciones presidenciales.

¿Se imaginan las mañaneras con Fernández Noroña?