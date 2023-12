Lo que necesitas saber: En 2010, luego de que estudiantes del Tec fueron torturados y asesinados por militares, Felipe Calderón aseguró, sin ninguna prueba, que se trataba de sicarios... también, cuando en Cd Juárez fueron asesinados 15 jóvenes, apuntó (nuevamente sin pruebas) que eran pandilleros. Y ya, sólo por eso, fueron asesinados.

“Te convertiste en aquello que juraste destruir”, se le puede reprochar dramáticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ya nomás le faltó el bacacho en mano decir que los estudiantes asesinados en Celaya iban “armados hasta los dientes” para verse como Felipe Calderón… porque bien que ya los criminalizó en plena mañanera.

Fueron asesinados por estar comprando drogas, dice AMLO

“Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo”, señaló AMLO (sin pruebas de por medio) en su conferencia de ayer, 6 de noviembre. “Fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”, agregó…

Luego de aplicar tan tremendo calderonazo, el presidente aclaró que toda su criminalización de los jóvenes de Celaya debía tomarse de manera hipotética. “Se está investigando”, aseguró tras regar el tepache de manera superlativa.

Foto: Presidencia

México no tiene problemas de consumo… sino de tráfico, asegura AMLO

“Hay que ver eso a fondo y cómo fue que en esta región del país creció el consumo porque no está así en Aguascalientes, Querétaro, Culiacán; no está así en Guadalajara y menos en Mérida y Oaxaca, Tuxtla”, señaló en un lavatorio de manos innecesario por poco creíble. Y es que, según AMLO, en México no hay broncas con el consumo de drogas…

Por eso, de acuerdo con el mandatario, resulta raro lo que se está presentando en Guanajuato, ahí sí como que la gente le está entrando más sabroso y, por lo mismo, se reportan casos como el de Celaya: “A mayor consumo más homicidios (…) No queremos que se extienda [situación de Guanajuato]”.

Foto: @diegosinhue

Alcalde de Celaya niega versión de AMLO

Fue la noche del 3 de diciembre cuando los cuerpos de cinco jóvenes fueron encontrados en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra. Luego se confirmó que se trataba de estudiantes de la Universidad Latina: uno de primer semestre, dos del séptimo y los otros dos a punto de concluir sus estudios.

Hasta el momento, las investigaciones no han llevado a establecer qué pasó con los estudiantes de Celaya. Lo que sí aclaró el alcalde de Celaya es que los señalamientos de AMLO no tienen sustento: “No hay ningún indicio de que estuvieran involucrados con temas de drogas”.

