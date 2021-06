AMLO le promete a empresarios que no aumentarán los impuestos

Luego de los frenéticos días que se han vivido, en los que ha habido desde una elección federal, hasta la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, pasando por el cambio en la Secretaría de Hacienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó unas horas para reunirse con los más importantes empresarios del país.

“No se puede desarrollar al país solo con inversión pública, se quiere de la privada y se llegó a un muy buen acuerdo, fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la reunión con empresarios del calibre de Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Claudio X. González... Laporte (al otro como que no lo quiere ver ni en pintura).

De acuerdo con El Financiero, la reunión con los empresarios miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) trató sobre… pues sobre negocios: inversión, producción y comercio, sin dejar de lado el tema de los impuestos.

“No van a aumentar los impuestos, quedó muy claro. Y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado. Al contrario, estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos”, aseguró el presidente a su salida del Museo Kaluz, donde se desarrolló la reunión con los empresarios… la cual no fue nomás porque sí, sino a la víspera de una reforma fiscal.

A meses de cumplirse la mitad del mandato de AMLO, uno de los temas que también se abordó en la reunión fue el crecimiento económico. Sobre todo, el planteamiento de una estrategia para que el de este año (que se prevé que será del 6-8%) se repita para lo que resta del sexenio.

“Fue en general una muy buena reunión, enfocada en cómo aprovechar esta coyuntura que es irrepetible, cómo hacer para que este rebote no sea temporal, sino que logremos llevarlo a un crecimiento de mediano y largo plazo”, comentó el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena.

AMLO adelantó que en los próximos días se dará a conocer un tercer paquete de proyectos en infraestructura, los cuales contarán con inversión pública y privada. Cabe señalar que los dos paquetes anteriores suman un total de 525 mil millones de pesos, los cuales se están distribuyendo en un total de 68 proyectos.