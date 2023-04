Aunque AMLO ha dicho en sus mañaneras que quiere ver cómo le hace para que el INAI siga trabajando (con todo y que ya vetó la designación de dos comisionados), la verdad es que a él le conviene que quede inoperante.

Así se lo indicó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a senadores de Morena, en una reunión a puerta cerrada… ni tan cerrada, ya que, en su programa en Latinus, Carlos Loret de Mola reveló audios de la clara indicación del funcionario: congelar un rato al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), porque sin el trabajando es el “mundo ideal” de AMLO.

Mensaje de AMLO sobre legalización de la marihuana en la NBA / Foto: Getty

En el audio revelado por Loret de Mola, Adán Augusto le explica a los diputados de Morena que, cuando AMLO se enteró que estaba por terminar el periodo de un par de comisionados le preguntó: “¿y qué sucede si vetamos o no publicamos [la designación del nuevo comisionado]?” Adán Augusto le dijo que no pasa nada… sólo que el INAI no iba a poder funcionar.

Al parecer, esa posibilidad le fascinó a AMLO… y al enterarse que Adán Augusto estaba por reunirse con los legisladores, pues les pasó el mensaje: “Me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes: ‘Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’”, señaló Adán Augusto, refiriéndose a retrasar la designación de los nuevos comisionados del INAI.

De acuerdo con lo que Adán Augusto dice en el audio difundido por Loret de Mola, que no opere como debe el INAI es “el mundo ideal” de AMLO y, por ello, pues que así se quede: “Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre (a los comisionados) en estos momentos”.

¿Y por qué le gusta a AMLO el mundo sin el INAI?

Pues, si no trabaja el INAI, los medios críticos no tienen acceso a información valiosa que ha servido no sólo para echar de cabeza a gobiernos pasados, sino también a la 4T…

Se puede recordar que el órgano de Transparencia soltó información para casos que harrrrrto han incomodado a AMLO, como la estafota de SEGALMEX, los contratos del INM, así como datos que evidencian que el gobierno de la 4T sí ha beneficiado a familiares del presidente (por ejemplo, a Felipa Obrador).

Sin el INAI que suelte ese tipo de información, ése es el “mundo ideal” de AMLO… según el audio en el que Adán Augusto lo echó de cabeza.