“Cámara, Loret”… ¿pues, qué faltaría? Nada más mostrar el sustento de su picosa columna que publicó hace unos días. ¿O qué?… será que nomás le habla al tanteo y sin ninguna prueba. Nahhh, imposible.

Durante la mañanera de ayer, 24 de octubre, AMLO se puso en bandeja para cumplir el sueño de todos sus detractores: dejar la presidencia. Nada más se necesita que el periodista Carlos Loret de Mola muestre de dónde sacó que el hijo del presidente ya se ve como el futuro candidato de Morena en 2030. Está en el “testamento político” de López Obrador, según Loret.

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2019.- El periodista Carlos Loret de Mola encabezó la presentación del documental “SOS Mar de Sombras”, el cual narra la historia del peligro de extinción de las vaquitas marinas en el Alto Golfo de Baja California; anoche en Plaza Carso. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Dice que, de fuentes muy cercanas —aquí la fuente de aquí, de Palacio— tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político”, comentó el presidente.

Para poner más interesante la situación, AMLO retó a Loret: en caso de que sea verdad lo que dice, pues renunciaría a la Presidencia… ahora que si no, pide que él se retire del periodismo.

Foto: Presidencia.

Aunque Loret de Mola se quede sin chamba de periodista, no le iría mal, auguró AMLO: “se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad que le guste, pues tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente”.

“Está urgido”, responde Loret de Mola

Aunque como lo puso se veía papita echar a AMLO de Palacio Nacional, Carlos Loret de Mola se negó a balconear a su fuente (cof, o no la tiene, cof). Durante su programa de radio, se limitó a señalar que al presidente “le urge” que él deje de ejercer su profesión.

Foto: Cuartoscuro

“Lo entiendo. Pues sí, le hemos sacado todos sus trapitos al sol. Imagínese hacer apuestas con ese tramposo, no, no. Vamos a ver la realidad, el hijo de Andrés Manuel López Obrador va a buscar una carrera política.”, volvió a asegurar Loret de Mola.

El periodista se puso en modo “perdona vidas”, ya que dio a entender que sí cuenta con las pruebas del mentado “testamento político”… sin embargo, no quiere obligar a AMLO a renunciar. “Yo no quiero que el presidente pierda la apuesta, ni voy a hacer la niñería de usted deje de ser presidente y yo dejo de ser periodista. Qué es eso, un poquito de nivel, no”.