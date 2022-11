Uy, uno pensando que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre será su “Last Dance” de AMLO… y resulta que más bien podría ser una despedida tipo KISS o Bronco.

Aunque está medio raro que desde el poder se convoque a marchar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó abierta la posibilidad de no limitarse a lo que ocurrirá el próximo 27 de noviembre. ¿Habrá más marchas en lo que resta del sexenio?… ¿luego de su mandato volverá a posicionarse como oposición?

Quién sabe: todo lo dejó en el ambiguo “no sabemos qué nos depare el destino”.

Durante la conferencia mañanera de ayer, 23 de noviembre, AMLO aseguró que cuenta con el respaldo del pueblo… sin embargo, eso no es garantía de nada. Nada respecto a que se mantenga su transformación y nada respecto al regreso de sus adversarios al poder.

“Un gobierno para las minorías no es garantía de paz y de tranquilidad, pueden mantenerse transitoriamente en el poder, esa es una lección”, advirtió. “Es que un gobierno democrático sólo puede tener éxito si trabaja para el pueblo y en correspondencia el pueblo lo apoya porque, si no, no se resiste”, agregó… entonces, por todo esto, habrá de marchar el próximo domingo (y quién sabe si lo volverá a hacer en el futuro).

AMLO aclaró que, luego de su marcha del domingo, no se realizará un informe como se había planteado. Lo que hará, entonces, después de marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX será “una celebración”.

Aunque un reportero le comentó que “por ahí” se dice que marcharán con él alrededor de un millón de personas, el presidente prefirió no echar un pronóstico. Lo que sí hizo fue descartar acarreo. Será voluntario el que la gente vaya, según. “La gente decide si va o no va, no es: ‘Tienes que ir, te voy a pasar lista’, o sea, todos esos métodos de acarreo”.

De acuerdo con AMLO, será en las próximas horas cuando se informen los detalles de la marcha. Sobre todo respecto a la logística que será necesario para organizar todos los contingentes que se esperan.

“Vamos a buscar la forma de que sea por estado (…) van a llegar hermanos migrantes, que están muy contentos (…) tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar”.

Mucha organización. No hay que olvidar que, hasta el momento, otra marcha planeada para ese día no ha desistido de su idea: la de FRENAA… la de Marea Verde prefirió no tener broncas de a gratis y sí cambió su fecha.