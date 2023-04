Sabíamos que eso de salir de México u organizar giras internacionales no eran lo suyo, pero ahora —frente a los líderes políticos de Latinoamérica— el presidente tuvo que explicar por qué nunca sale a visitar otros países. AMLO descartó que fuera mala onda pues le terminó echando la culpa a los aviones.

“Tengo un asunto muy particular”, explicó el presidente. “Es que me afectan mucho los vuelos”.

Aunque no dijo si son los mentados cacahuates que le dan en los aviones o si los manchados de la SEDENA siempre lo sientan en el asiento del centro, AMLO se aventó esta curiosa explicación frente a los líderes políticos de Latinoamérica en una reciente reunión virtual.

A pesar de que casi cada fin de semana sale de viaje, los vuelos a los que está acostumbrado el mandatario se mantienen dentro de las fronteras de México. Entonces, según su propia explicación, son las salidas internacionales las que terminan pasándole alguna indigestión.

¿Y de dónde salió esta explicación o por qué tanto enredo? Pues esa fue la frase de AMLO en la más reciente reunión de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe.

El presidente de México quería aclararle a presidentes de varios países del continente que no les tenía mala onda o que no era porque quisiera que siempre lo visiten a él.

“No quiero que sientan que hay arrogancia de parte nuestra, o que no viajamos porque no lo necesitamos. No. Tengo un asunto muy particular y es que me afectan mucho los vuelos (…) Además, no hace falta vernos porque nos identificamos mucho”

AMLO frente a la Alianza de Países de América Latina y el Caribe.