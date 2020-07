¿Un resumen? Las frases más importantes de AMLO en el discurso a dos años de las elecciones

Este miércoles 1° de junio de 2020 se cumplieron dos años de aquel día en que las elecciones más grandes de la historia (por la cantidad de puestos que se votaron) le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por los partidos Morena, PT y PES.

Desde Palacio Nacional y con la respectiva sana distancia, el presidente habló de los logros que su administración, la famosa 4T, ha conseguido en dos años.

¿No viste la transmisión de casi una hora? Acá te dejamos algunas de las frases más importantes de su discurso:

Finalmente el presidente agradeció a toda la población por seguir confiando en él y afirmó que el apoyo del pueblo ha sido fundamental tanto para la victoria como para seguir gobernando enfrentando la reacción conservadora.

“La victoria ha sido de todos, aquí traigo a los precursores de nuestro movimiento, los que se nos adelantaron y los que viven para contarlo. El gobierno también es de todos, del pueblo y para el pueblo. Refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a lo no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo para cerrar su discurso antes de entonar el himno nacional.