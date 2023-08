Lo que necesitas saber: En su conferencia le preguntaron sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y AMLO prefirió contar un chiste antes que hablar del tema.

Este pasado martes 15 de agosto, en redes sociales comenzaron a compartirse imágenes que son supuestamente de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, y aunque el tema ha sido tocado por varios medios de comunicación y autoridades de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prefirió no tratarlo en su conferencia de hoy.

AMLO omite el tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Y antes de que acabara la clásica conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, justo este miércoles 16 de agosto, reporteros le preguntaron a AMLO cuál era su opinión sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco… ¿Qué dijo el presidente al respecto?

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM // AMLO cuenta chiste y evade el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

No dijo absolutamente nada sobre el tema; el tabasqueño prefirió no hacer caso a los periodistas presentes, quienes casi, casi le gritaban para conseguir su opinión.

Prefirió contar un chiste para acabar con la conferencia

¿Cómo que AMLO no habló sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno? Después de poner una canción, casi al terminar la conferencia, reporteros empezaron a pedirle su opinión sobre lo ocurrido en Jalisco, a lo que el presidente sólo se limitó a realizar un gesto como si no escuchara nada.

Sí, pero no conforme con eso, prefirió contar un chiste y decir que mejor se fueran a desayunar.

“Ayer me decía un amigo que le decía su esposa, ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200’. Bueno, adiós”, dijo López Obrador antes de despedirse de los periodistas.

“Altas probabilidades” de que imágenes correspondan a jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

Como les contábamos al inicio de esta nota, este pasado martes comenzaron a difundirse en redes sociales terribles imágenes que supuestamente corresponderían a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Conferencia de prensa sobre caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno / Captura de pantalla

Y aunque aún no hay confirmación de las autoridades de Jalisco sobre la veracidad de ellas, Blanca Trujillo, titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidos señaló que los familiares les comentaron que “hay altas probabilidades” de que los que aparecen en la foto y video sí sean sus seres queridos.

Si se confirma que los jóvenes que aparecen en las imágenes son los desaparecidos en Lagos de Moreno, ¿AMLO ya dará una opinión al respecto o seguirá contando chistes?

