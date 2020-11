¿Y el Buen Fin? Ordena AMLO recortar aguinaldo de servidores públicos

Sin decir agua va, este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial por el cual varios servidores públicos recibirán sólo una parte de lo que les corresponde de aguinaldo… el resto será restituido a la Tesorería de la Federación.

De acuerdo con el decreto firmado por AMLO, el recorte al aguinaldo se da para reorientar recursos para enfrentar la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). “El otorgamiento del aguinaldo debe ser congruente con los principios de austeridad republicana que se han establecido en la administración del Ejecutivo Federal a mi cargo”, determinó el presidente quien, pa’ poner el ejemplo, recuerda que renunció al aguinaldo. Así que igual y lo vemos en el Monte de Piedad este fin de año. Seeee, seguro…

¿A quiénes y de qué manera les movieron el aguinaldo?

Si bien desde hace meses AMLO había advertido que altos mandos iban a quedarse sin aguinaldo (según, de común acuerdo), el decreto de ayer impacta en el aguinaldo de servidores públicos de varios rangos, iniciando con los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

A dichos servidores públicos, así como a personal operativo y de confianza y personal militar activo, su aguinaldo será equivalente a 40 días, “sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Décimo Segundo de este ordenamiento”.

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el recorte de aguinaldo también impactará a personal de enlace y mando de las dependencias y entidades. Para ellos, “el aguinaldo será de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”.

En lo que respecta al personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional, les tocarán “hasta cuarenta días de conformidad con las disposiciones contenidas en la normativa de sueldos que les corresponda”. A los de este servicio, pero que están en territorio nacional, ni modo, les tocarán nomás 20 días.

¿Más? Seeeeee, se ve que urgen recursos y, por ello, en el decreto presidencial también se menciona a las personas físicas contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios. A ellos se les avisa que recibirán de aguinaldo “el monto equivalente que corresponda al aguinaldo que se otorgue al personal con plaza presupuestaria que tenga el nivel equivalente”.

Decreto también contempla a personal en retiro

Pues sí, por manchado que parezca, también se modificará el aguinaldo de gente que nomás vive de su pensión. Según el decreto de AMLO, esto se refiere a quienes reciben “pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal”… incluso se incluye a los veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al ISSSTE.

A ellos, les tocarán hasta cuarenta días de las cuotas que tengan asignadas. “Si fueran varios los beneficiarios de una pensión, el monto de la gratificación se distribuirá proporcionalmente entre ellos”, aclara el documento firmado por el presidente.

En fin, por si se le llegó a olvidar alguno, el decreto también señala que se les modificará el aguinaldo a personal de categorías no previstas. Así que, si no fueron mencionados anteriormente, pues no pueden considerarse salvados.

Y bueeeeeno, todo esto luego de que se anunció que se adelantará el aguinaldo para el 9 de noviembre… ya saben, para que se lo gasten en el Buen Fin. La hipotenusa…