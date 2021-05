AMLO armará otra rifa con varios premios… hasta un palco en el Estadio Azteca

Si fuiste de los millones que no salió ganador en la rifa del avión presidencial, no te agüites… ésta puede ser la buena. Para regocijo de todos lo que le confían su vida al azar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una nueva rifa. Habrá muchos premios, quizás el más atractivo, un palco en el nido del aguileeeeee… o sea, en el mero Estadio Azteca.

En la conferencia mañanera de ayer, 27 de mayo, el buen AMLO informó al respetable que se viene una nueva rifa. Ahora no habrá aeronaves de por medio, sino varia cosa que se ha conseguido confiscar por medio del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Así que con un billete de lotería uno tendrá la oportunidad de ganarse alguna propiedad y, por qué diablos no, hasta un palco de lujo en el Estadio Azteca.

De acuerdo con AMLO, la rifa se llevará a cabo el 15 de septiembre (igual y se alarga hasta el 16) y no nomás será para echar coto y que se venga otra lluvia de memes, sino que tiene como objetivo obtener fondos más fondos para la compra de vacunas, medicinas, así como para otorgar más becas en un futuro no muy lejano.

Aunque de manera extraoficial, ESPN señala que el palco del Azteca que será rifado es uno de los buenos: con capacidad para 20 personas, equipado con baño, cocineta y, además, va con cuatro lugares de estacionamiento. Según información del medio deportivo, el palco se encuentra ubicado en el otro lado de las bancas de los jugadores… quesque es la zona más exclusiva del estadio. Si tienen de vecino a Emilio Azcárraga, entonces sí.

Para que no le hagan el feo a esta nueva rifa, nomás porque ahora no estará en juego un avionzote (que a final de cuentas ni lo entregan), según ESPN, el palco en el estadio Azteca tiene un valor aproximado de hasta 20 millones de pesos. Aunque se desconoce a quién perteneció, habría sido adquirido en 1984 y tiene vigencia hasta 2065. Como pa’ ver campeón al Cruz Azul unas dos veces…

Aunque dijo que ya está garantizado el presupuesto, AMLO señaló que lo que logre recaudarse con esta nueva rifa servirá para comprar más vacunas contra el COVID-19, así como medicamentos, en general. ¿Seguro que ya está garantizado? Pues, según el presidente, ya hasta se le dio su respectivo adelanto a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la cual sirvió como intermediaria con farmacéuticas internacionales para la compra de medicamentos.