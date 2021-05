“Al carajo”: AMLO dice que no ha ido a Tláhuac porque ese no es su estilo

A cuatro días de la tragedia en la Línea 12 del Metro CDMX, AMLO fue cuestionado en la mañanera sobre por qué no ha visitado a las víctimas en los hospitales o por qué no se ha presentado en la alcaldía Tláhuac. ¿Qué dijo el presidente?

Que ese no es su estilo… es decir, hacer una aparición “espectacular” como otros gobiernos la aplicaban y, según AMLO, desde su trinchera se solidariza con las familias de las víctimas del colapso de una trabe entre las estaciones Tezonco y Olivos —que dejó un saldo de más de 70 personas heridas y 25 fallecidas.

Al ser cuestionado sobre porqué no ha visitado el lugar de la tragedia en la Línea 12 del Metro, el presidente @lopezobrador_ dijo que “no se trata de irse a tomar fotos” y calificó ese estilo como “demagógico e hipócrita”. pic.twitter.com/FSAml49iW1

“No es ese mi estilo”: AMLO dice que no visita a las víctimas en hospitales porque no es “hipócrita”

“¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente?, ¿por qué no ha visitado los hospitales?, ¿por qué no lo hemos visto ahí?”, preguntó un reportero de Telemundo.

Y aquí la respuesta de Andrés Manuel López Obrador:

“Porque no es ese mi estilo, eso no tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía.

Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”.

De acuerdo con AMLO, de nada sirve visitar Tláhuac sólo para tomarse la foto como en los viejos tiempos y, en cambio, dijo que las acciones que ha tomado Claudia Sheinbaum han sido las adecuadas.

¿Cuáles? Realizar un peritaje internacional para saber quién fue responsable del colapso en la Línea 12 —sobre este último asunto, AMLO no quiso señalar quiénes eran los responsables morales de esta tragedia.

En 2019, en la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, AMLO y su gabinete viajaron hasta esta zona para supervisar los trabajos y atención a las víctimas de la explosión en un ducto de Pemex, que era ordeñado por huachicoleros.

A diferencia de aquella ocasión, AMLO no se ha presentado en Tláhuac. Sin embargo, desde las mañaneras ha asegurado que el gobierno CDMX está atendiendo a las víctimas —aunque durante estos días, familiares de personas fallecidas y heridas han denunciado la falta de atención e información por parte de las autoridades capitalinas.

Aquí dejamos la declaración completa del presidente: