Más de 65 mil millones de pesos por aclarar en el último año del gobierno de AMLO: Auditoría

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que quedan por aclarar más de 65 mil millones de pesos en el gasto de dinero público en el último gobierno de AMLO destinado a los gobiernos estatales y municipales, en su mayoría.

O sea, dinero del que hay poca comprobación o justificación para acreditar su gasto —y eso no es todo.

Más de 65 mmdp por aclarar en el último año del gobierno de AMLO: Auditoría

Toda la información la encontramos en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 consolidado (primera, segunda y tercera entrega) —acá lo pueden consultar.

Se trata de 65 mil 169 millones 97 mil 600 pesos que, por lo pronto, no han sido comprobados y de esa cantidad 59 mil 363.7 millones de pesos corresponde al gasto federalizado. Eso quiere decir que 9 de cada 10 pesos del total son por irregularidades.

¿Qué es el gasto federalizado? Todo el dinero (los recursos públicos) que el gobierno de México (Federal) da a los estados, municipios y alcaldías para que estas funcionen durante sus gestiones.

¿Y el resto?

Mientras, otros 6 mil millones que quedan por aclarar corresponden a la misma administración pública federal o, en otras palabras, a las dependencias e instituciones que sirven como el brazo ejecutor del gobierno mexa.

Irregularidades en otras instituciones

Por allí también la ASF detectó irregularidades en el pago de suministros y servicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), el INE y el ya desaparecido INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) por más de 86 mil millones de pesos, todo junto.

Ojo esto no es definitivo: todas estas instituciones tendrán chance de aclarar las irregularidades ante la Auditoría, que, por cierto, el 17 de febrero entregó los informes individuales y el reporte ejecutivo de sus auditorías a distintas instituciones públicas, gobiernos estatales y gobierno Federal —en una tercera entrega que corresponde a 2024— en la Cámara de Diputados.