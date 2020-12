AMLO insiste en que el cubrebocas “no es indispensable” que porque López-Gatell lo dice

Hace un par de días la OMS (Organización Mundial de la Salud) pidió a los líderes políticos que fueran un ejemplo para la ciudadanía y siguieran todas las recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus —lo dijo en referencia al caso de México, el aumento de los contagios y fallecimientos por COVID-19. Pero AMLO insiste en desestimar el uso del cubrebocas como una medida clave para enfrentar la pandemia.

¿Qué pasó? En la mañanera de este 2 de diciembre AMLO fue cuestionado por un reportero sobre las declaraciones de la OMS y la necesidad de que los líderes políticos —como el presidente— pongan el ejemplo a la ciudadanía.

La NECEDAD. Que la libertad. Que él es un ciudadano como cualquiera. Que la gente puede usar cubrebocas si SE SIENTE más segura. Que a él una eminencia como Alcocer le dicen que no es indispensable. ¿La eminencia va a seguir solapando la irresponsabilidad del ciudadano? pic.twitter.com/R7bcdPvany — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) December 2, 2020

¿Qué respondió el mandatario?

“No es indispensable”: AMLO

“Hace dos días la OMS señaló que el gobierno de México tenía que tomar con seriedad la pandemia, un mensaje importante es que los líderes políticos deberían usar el cubrebocas como un ejemplo para la población”, dijo el reportero para después preguntarle a Andrés Manuel López Obrador su opinión.

En general, AMLO dijo que se guía por los encargados de la estrategia para enfrentar la pandemia —es decir, el secretario de Salud y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Y con sus consejos ha aplicado la sana distancia —que es lo más importante, según Obrador—, el aseo y “cuidarnos”.

“Que eso es lo que yo también volvería a recomendar a todos, que nos cuidemos. Más que las imposiciones de que ‘no salgas’, ‘quédate en tu casa’, actúa de esta forma o de otra, esas recomendaciones y sobre todo si tienen que ver con un toque de queda o medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel en las autoridades que quieren mostrarse muy duras, quieren mostrar su dictadura”, dijo.

De acuerdo con AMLO, seguir con estas medidas queda ya en la sociedad —más allá de que el gobierno aplique medidas “coercitivas”.

“Lo fundamental es que garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos cuidarnos, de que ya somos mayores de edad, ha habido muchísima información de lo que se debe hacer y no debe hacer, tonses seguir esas recomendaciones”, remató el presidente haciendo énfasis en que hay un buen de info y que la gente mayor de edad tiene el criterio suficiente para respetar las restricciones sanitarias.

Pero bueno, ¿y el uso del cubrebocas? “¿No cree usted que si usa el cubrebocas sería un ejemplo para la ciudadanía?”, volvió a preguntar el reportero luego de la primera respuesta del Peje.

“Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y cuidarnos nosotros”.

Hugo López-Gatell y el uso del cubrebocas

Antes de que AMLO aplicara la misma que Gerardo Fernández Noroña —a quien el INE dejó solo en una sesión luego de que el dipu se negara a usar el cubrebocas porque según el subsecretario de Salud dijo que “creaba una falsa sensación de seguridad”, el 30 de noviembre Hugo López-Gatell declaró que las recomendaciones de la OMS son para todos y todas.

“No es que me lo diga a mí”, dijo.

Con anterioridad, Hugo López-Gatell ha pedido a medios de comunicación que dejen de lado los titulares con tintes políticos y en vez de eso, sumen en la lucha contra el coronaviris.

¿Cómo? Llamando a la población a que use el cubrebocas —aunque AMLO lo siga desestimando como una medida clave en estos días.