Andrés Roemer se queda sin calle con su nombre, ciudad de Israel ordena cambiarlo

Desde 2019, el exdiplomático Andrés Roemer podía presumir que una calle en Israel llevaba su nombre; sin embargo, ayer se decidió remover la placa que probaba tal hecho.

De acuerdo con El País, la gente de la ciudad de Ramat Gan, Israel, va a tener que ir buscando otro nombre para la calle que hasta hace poco era conocida como “Andrés Roemer”, ya que el consejo municipal ha decidido remover el apelativo del escritor… aunque el alcalde de la ciudad, Carmel Shama-Hacohen, como que se mostró un poco rejego.

No era para menos, según señala el diario español, Shama-Hacohen intervino de manera decisiva para que la ciudad que ahora dirige homenajeara a Andrés Roemer por haber actuado a favor del Estado judío mientras fue embajador ante la UNESCO. De hecho, se decidió nombrar a la calle de Ramat Gan como “Andrés Roemer”, en reconocimiento a que éste no acató una orden del gobierno de México y, como diplomático, se negó a votar en contra de los intereses de Israel.

“Es una gran responsabilidad, porque muerto, la gente envidiosa o tus errores o tus pecados… ya no hay. Aquí [en vida] hay que cuidar el nombre, hay que seguir peleando por los valores en los cuales uno cree”, dijo Roemer el día en que se develó la placa de la calle con su nombre, en 2019… sin imaginar lo que se le vendría meses después.

Desde que se dieron a conocer las acusaciones de abuso en contra de Roemer, vecinos y colectivos feministas pidieron a Shama-Hacohen que le regresara su nombre anterior a la calle “Andrés Roemer”… el cual hasta bonito estaba, ya que era El-Al, en referencia a la compañía aérea de Israel.

Sin embargo, el alcalde de Ramat Gan no había accedido a la petición… ahora que la petición fue hecha con apoyo de ediles de la oposición, la cosa cambió. Y, aunque la calle “Andrés Roemer” sí cambiará de nombre, no será de inmediato, ya que el alcalde no aceptó que el procedimiento fuera “de urgencia”, por lo que se seguirá el protocolo ordinario… y éste podría tardar algunas semanas.

Recordemos que Andrés Roemer cuenta ya con una orden de detención en su contra, la cual habrá de concretizarse en algún momento, para que el exdiplomático responda por dos denuncias de violación que pesan en su contra… dos, que podrían ser más próximamente, ya que decenas de mujeres han señalado que Roemer también las agredió.

Pese a que no han un acuerdo de extradición entre México e Israel, la titular de la fiscalía de la CDMX, Ernestina Godoy, asegura que ya se están realizando los trámites necesarios para que, cuando el susodicho sea detenido, se consiga su regreso al país.