Andrés Roemer busca descongelar cuentas bancarias, ya promovió amparo

Además de contar con un par de órdenes de aprehensión por el delito de violación, el exdiplomático de México, Andrés Roemer, tiene sus cuentas congeladas. Al menos quiere que esto último cambie de situación, para ello, ya metió el respectivo amparo.

Cabe aclarar que dicho amparo todavía no ha sido aceptado, ni siquiera como trámite. Así que Andrés Roemer estará atenido a lo que decida el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello.

De acuerdo con La Jornada, el mencionado juez no ha aceptado el trámite del amparo promovido por Roemer, ya que necesita que éste sea más claro en su solicitud. Según el exdiplomático, sus derechos han sido vulnerados, muy especialmente los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. El juez quiere que Roemer sea aún más específico: a qué se refiere al citar dichos artículos.

A ver… el artículo 14 señala que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

En lo que respecta al 16, éste dice que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”… pero si hasta las autoridades lo que han hecho es cuidarle el cantón en lo que anda por Israel.

En revista TIME se pone a Andrés Roemer al nivel de Harvey Weinstein

En fin, en lo que se aclara este asunto de la demanda de amparo, Andrés Roemer puede presumir que ya alcanzó fama en medios internacionales… al grado de ser comparado con figuras del extranjero. Aunque, bueno, seguramente no le agradará la comparación.

Pues resulta que la revista TIME pone a Andrés Roemer al nivel del productor de cine, Harvey Weinstein, quien el pasado marzo de 2020 fue sentenciado a 23 años de prisión por diversos crímenes de índole sexual en contra de varias mujeres.

“Los presuntos delitos de Roemer son comparables en alcance y estilo a los de Harvey Weinstein. Al igual que el exproductor de cine, el poder y el estatus de Roemer, cimentado por amistades como el ex presidente mexicano Vicente Fox y el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, ambos testigos en su boda de 2018, ayudó a garantizar el silencio de sus presuntas víctimas”, señala Meaghan Beatley en su artículo.

La publicación del TIME no sólo deja mal parado a Andrés Roemer, sino también a las autoridades de México, a las cuales se señala de dejar todo bien planchado para que sujetos como el exdiplomático se mantengan impunes: Roemer se benefició de un sistema legal que sólo castiga al 5% de los casos de abuso sexual o violación en México, señala el texto… el cual no ha sido mencionado por la cancillería… ahhh, pero no hablara del presidente.