Roemer se queda sin acceso a cuentas, juez le niega petición para desbloquearlas

Prófugo de la justicia mexicana desde hace meses, Andrés Roemer bien chiles todavía quería echar mano del dinero de la organización Poder Cívico A.C… y hasta metió petición y toda la cosa. Sin embargo, se quedará con las ganas, porque un juez ya le dijo que “ño”.

De manera definitiva, un juez federal negó la petición de Andrés Roemer. El exdiplomático había solicitado el desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico A.C (creadas para la organización del proyecto Ciudad de las ideas)… pero dicha petición le fue negada, bajo la justificación de que Roemer podría utilizar los recursos de dicha asociación par seguir sustrayéndose de la acción de la justicia.

De acuerdo con Animal Político, la decisión del juez federal fue ya notificada a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, instancia que, precisamente, fue la encargada de solicitar el bloqueo de las cuentas… tanto de las de Poder Cívico, como las personales de Roemer. De hecho, en julio pasado el exdiplomático fue informado que su petición para desbloquear sus cuentas personales había sido rechazada definitivamente… ahora pasa lo mismo con las de la asociación con la que se le vincula.

Aunque se tienen contabilizadas decenas de testimonios de mujeres que aseguran que fueron víctimas de acoso sexual por parte de Andrés Roemer, hasta el momento se tiene conocimiento de “sólo” dos órdenes de aprehensión en su contra. Ambas emitidas por autoridades mexicanas por el delito de abuso sexual.

Los señalamientos en contra de Roemer comenzaron desde febrero pasado. La mujer encargada de destapar la cloaca fue la bailarina Itzel Schnaas… y, bueno, aunque el exdiplomático negó las acusaciones, no tardó en pelarse. Hasta donde se sabe, se encuentra en Israel… país en el que tenía una calle con su nombre… “tenía” ya que hace poco (gracias a la presión de activistas) las autoridades locales decidieron retirarla.

Para el recuerdo quedan las palabras que Roemer dijo el día que tuvo el honor de que bautizaran una calle de Israel con su nombre: “Es una gran responsabilidad, porque muerto, la gente envidiosa o tus errores o tus pecados… ya no hay [posibilidad de cuidar tu nombre]. Aquí [en vida] hay que cuidar el nombre, hay que seguir peleando por los valores en los cuales uno cree”.

El caso de Andrés Roemer incluso ha generado raspones diplomáticos con Israel… ya que no han faltado los señalamientos que acusan que las autoridades de aquel país no han hecho nada para detener al exdiplomático. Nomás hay que recordar que no hay acuerdo de extradición entre México e Israel.