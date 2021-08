Aunque desde hace tiempo se conocían los señalamientos en contra del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hasta ayer explotó el asunto, con todo y petición de renuncia de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Por medio de sus redes sociales, el gober de la gran manzana, Andres Cuomo, negó todas las acusaciones que hay en su contra por acuso sexual y, adelantó, ésta será una de las pocas veces que hable sobre el tema, ya que optará por limitarse en sus comentarios.

“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas… Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público”, aseguró Cuomo en una grabación de casi 15 minutos.

“Eso no es lo que soy. Y ese no es quién he sido”, agregó el gobernador de Nueva York en el mensaje que, además de difundirse en redes, fue trasmitido en televisión en Estados Unidos.

Sin negar que se ha acercado a mujeres de una forma más allá del protocolo, Andrew Cuomo justificó que eso lo hace (hizo) para que la gente viera que es jocosón… y como muestra lo que se puede ver que hace en actos públicos: “Me han visto hacerlo en la televisión durante todas mis ruedas de prensa y durante 40 años antes de eso. Trato de hacer que la gente se sienta cómoda”.

Estas declaraciones del alcalde de Nueva York se hicieron horas después de que la fiscalía de Nueva York difundió el resultado final de una investigación independiente en la que se logró comprobar que el susodicho acosó sexualmente a varias mujeres… y, para hacer más grave el asunto, lo hizo desde su situación de poder, ya que varias de las víctimas fueron empleadas estatales.

“Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto“, agregó Cuomo en su declaración difundida a medios.

Biden pide renuncia de Andrew Cuomo

Pues muy apenado y todo, pero el gobernador de Nueva York ya tiene varios llamados a presentar su renuncia al cargo… el más heavy proveniente directamente desde la Casa Blanca. Es decir, el mero, mero, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que es mejor que deje de ser gobernador.

“Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir presentar un juicio político. No lo sé a ciencia cierta”.

Ahora falta ver qué contesta al llamado presidencial… ya que no es la primera vez que se le solicita su renuncia. Apenas en marzo pasado, legisladores (tanto demócratas como republicanos) pidieron a Cuomo dar las gracias y hacer frente a las acusaciones de acoso. Sin embargo, el gober las tomó en serio e, incluso, señaló que tanta presión en su contra era porque los senadores querían subirse al tren de la “cultura de la cancelación”…