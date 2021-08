Biden pide la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por denuncias de acoso

Y luego de que la Fiscalía de Nueva York presentara un informe donde daban a conocer que el gobernador de Nueva York había acosado sexualmente a varias mujeres, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió la renuncia de Andrew Cuomo.

La tarde de este martes 3 de agosto, el presidente Joe Biden pidió la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Esto luego del informe que dio la fiscal general de esta entidad de Estados Unidos, Letitia James, con el cual señalaba que el mandatario había acosado a varias mujeres.

“Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir presentar un juicio político. No lo sé a ciencia cierta”, respondió Biden en respuesta a una pregunta de Kaitlan Collins de CNN.

Esta mañana, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dio a conocer el reporte de una investigación que realizaron sobre las acusaciones de acoso sexual en contra de Andrew Cuomo. Sí, la oficina descubrió que el gobernador acosó a empleadas estatales actuales y anteriores, así como a varias mujeres. Después publicaron este informe donde explicaban más detalles.

NY Attorney General, Letitia James: “The independent investigation has concluded that Gov. Andrew Cuomo sexually harassed multiple women, and in doing so, violated federal and state law.”

pic.twitter.com/UETdSJrBs4

— Dori Toribio (@DoriToribio) August 3, 2021