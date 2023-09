Lo que necesitas saber: Tanto el Bosque como el Castillo de Chapultepec tienen una larga historia en la Ciudad de México, como que en este lugar capitalino Nezahualcóyotl mandó a construir un zoológico.

Y aprovechando que hoy se conmemora el Día de los Niños Héroes, en “Joyas de la CDMX” les contamos la historia del Bosque y Castillo de Chapultepec: Irse de pinta a la feria, visitar con tu familia el zoológico y ver a los pandas, pasear con tu “querer” en una lancha por los lagos, o entrar a uno de los museos para hacer una tarea de la secundaria, son algunas de las experiencias que han vivido capitalinos (y mexiquenses) en este lugar de la CDMX, uno que, con el paso de los años, ha sufrido muchos cambios.

Sí, además de las nuevas atracciones que se inauguraron hace poco, el Bosque y Castillo de Chapultepec han sufrido un montón de modificaciones a lo largo de su historia.

Nezahualcóyotl, el primero en chulear el bosque de Chapultepec

Al entrar por la puerta de los leones, después de un tramo por donde antes pasaban carruajes y ahora dan espectáculo payasitos y bailarines, te vas a topar con el Monumento a los Niños Héroes; y si en lugar de tomar el pasaje de los chicharrones te vas a la izquierda, en algún punto te encontrarás una de las antiguas albercas prehispánicas, la cual nos recuerda que antes de los presidentes y virreyes, estuvieron los mexicas.

Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Colección Vicente Luengas vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce.

De hecho, no hace mucho, acá les contábamos de un descubrimiento con el que se comprobó que Chapultepec es uno de los asentamientos humanos más antiguos de la ciudad. Sí, según el Museo Nacional de Historia, hace más de tres mil años estuvo ocupado por teotihuacanos, toltecas, tepenecas, chalcas, xochimilcas y mexicas.

En 1325, luego de que se fundó México-Tenochtitlán, éstos últimos consideraron al bosque como un lugar sagrado y un sitio estratégico por sus manantiales. Y mil años después, en 1428, Nezahualcóyotl, el mero mero de Texcoco, le dió una manita de gato ordenando la construcción de un palacio, de jardines y hasta de un zoológico.

Y no fue todo, pues también en la cima del Cerro del Chapulín se construyó un instrumento de medición astronómica y un teocalli, mientras que en la parte de abajo se edificó un acueducto y albercas para guardar el agua.

Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Colección Felipe Teixidor vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce.

Fue así que el tlatoani se convirtió en el primero en aplicar algunos cambios al Bosque de Chapultepec.

Ya en la conquista, de 1519 a 1521, Hernán Cortés supo de la importancia del acueducto y lo bloqueó, lo que lo ayudó a derrotar a los mexicas. Después, durante la repartición del pastel, quiso apropiarse del bosque, pero no lo logró.

El Castillo de Chapultepec que nunca terminaba de construirse

Si dejas la alberca y subes el cerro, encontrarás el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, el Audiorama, el ahuehuete “El Sargento” (más vivo que los dos que se han puesto en Reforma) y luego el camino que lleva al Castillo de Chapultepec, el cual comenzó a construirse en la Nueva España.

Después de que en 1530, el emperador Carlos V decretara que el bosque sería propiedad de la Ciudad de México, se convirtió en el lugar de descanso de los virreyes. De hecho, fue justo uno de ellos, Luis de Velasco, quien construyó un palacio debajo del cerro, pero en el siglo XVIII cayó cuando explotó una fábrica de pólvora.

Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Colección Vicente Luengas vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Erick Ponce. Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce.

Fue en 1784 que se empezó a construir una nueva casa por orden del virrey Matías de Gálvez; pero fue su hijo, Bernardo de Gálvez, quien la terminó y se convertiría en el Castillo.

Años más tarde, en 1806, se vendió al Ayuntamiento de la Ciudad de México y fue desmantelado; y con la Independencia, se deterioró y un temblor lo dañó en 1819, uno de esos que siguen sorprendiéndonos en septiembre.

En 1833, el Castillo se convirtió en sede del Colegio Militar y el 12 y 13 de septiembre de 1847, durante la invasión de los gringos, lo atacaron y mataron a los famosos “niños héroes”. Después, en 1858, fue residencia presidencial por primera vez con Miguel Miramón; y en 1864, tras la llegada de Maximiliano de Habsburgo, el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoity lo remodeló.

Pintura: Sitio Oficial Chapultepec. Pintura: Sitio Oficial Chapultepec. Foto: Colección Culhuacán vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Erick Ponce. Foto: Erick Ponce.

Con el gobierno de Porfirio Díaz, el edificio se transformó en su casa de verano, volviéndose “un escaparate del progreso artístico y tecnológico de México”.

Luego vivieron en el Castillo, durante la Revolución, Madero, Carranza y Obregón, quien hizo nuevas modificaciones. Y así, el 22 de diciembre de 1938, Lázaro Cárdenas decretó que se convertiría en el Museo Nacional de Historia, inaugurándose el 27 de septiembre de 1944.

Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. Foto: Erick Ponce. Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce.

Y los cambios en el Bosque de Chapultepec siguen…

Si van en domingo, no pagarán 90 pesos por entrar al Castillo de Chapultepec (a menos de que sean turistas extranjeros); entonces podrán pasar por las salas que guardan objetos históricos, murales, carruajes y decenas de personas que salen y entran, y van principalmente a la parte alta, desde donde toman fotos de la Ciudad de México y, obviamente, del Bosque de Chapultepec, al que aplicó un montón de cambios, según Héctor de Mauleón en su libro “La ciudad oculta”, José Yves Limantour; aunque esto no lo logró sin la ayuda de Miguel Ángel de Quevedo.

Con estos trabajos, el “nuevo” bosque que se inauguró en 1910, se ensanchó, le pusieron rejas, sembraron 50 mil árboles y se trazaron nuevas calzadas; trajeron estatuas de Europa, se crearon lagos artificiales, se tendieron puentes colgantes y se abrieron un montón de quioscos para vender tortas, aguas frescas y dulces (ahora dorilocos, chicharrones y sangrías preparadas… y para nada es queja).

Pintura: Sitio Oficial Chapultepec. Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Pintura: Sitio Oficial Chapultepec. Foto: Archivo Casasola vía Fototeca Nacional. Foto: Colección Nacho López vía Fototeca Nacional. Foto: Erick Ponce. . Pintura: Sitio Oficial Chapultepec. .

Pero como ocurrió antes, y aún sucede ahora, las modificaciones al Bosque de Chapultepec continuaron, como lo cuenta también su página oficial.

Solo por mencionar algunas:

1917 – Venustiano Carranza amplía el bosque hacia las Lomas con un jardín de Antonio Rivas Mercado

– Venustiano Carranza amplía el bosque hacia las Lomas con un jardín de Antonio Rivas Mercado 1924 – Inauguración del Zoológico Alfonso L. Herrera de Chapultepec

– Inauguración del Zoológico Alfonso L. Herrera de Chapultepec 1935 – Lázaro Cárdenas se muda a la nueva residencia presidencial de Los Pinos, antes el Rancho de la Hormiga

– Lázaro Cárdenas se muda a la nueva residencia presidencial de Los Pinos, antes el Rancho de la Hormiga 1959 – Le entregan la Casa del Lago a la UNAM para convertirse en un centro cultural

– Le entregan la Casa del Lago a la UNAM para convertirse en un centro cultural 1960 – Inauguración de la Galería de Historia, El Caracol

– Inauguración de la Galería de Historia, El Caracol 1964 – Adolfo López Mateos y el regente de la ciudad, Ernesto P. Uruchurtu, abren la Segunda Sección con dos lagos artificiales, La Feria, el Museo de Historia Natural y fuentes. Además inauguran el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno

– Adolfo López Mateos y el regente de la ciudad, Ernesto P. Uruchurtu, abren la Segunda Sección con dos lagos artificiales, La Feria, el Museo de Historia Natural y fuentes. Además inauguran el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno 1974 – Con Luis Echeverría se crea la Tercera Sección

– Con Luis Echeverría se crea la Tercera Sección 1981 – Inauguración del Museo Tamayo

– Inauguración del Museo Tamayo 1993 – Nace el Papalote Museo del Niño

– Nace el Papalote Museo del Niño 2006 – Abre sus puertas el Jardín Botánico

– Abre sus puertas el Jardín Botánico 2010 a 2012 – Rescate de la Segunda Sección con Marcelo Ebrard

– Rescate de la Segunda Sección con Marcelo Ebrard 2012 – La polémica Estela de Luz entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

– La polémica Estela de Luz entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 2018 – Los Pinos se convierten en Complejo Cultural con la entrada de AMLO

– Los Pinos se convierten en Complejo Cultural con la entrada de AMLO 2019 – Se anuncia la apertura de la Cuarta Sección

– Se anuncia la apertura de la Cuarta Sección 2022 – Claudia Sheinbaum inaugura las primeras atracciones del proyecto “Bosque de Chapultepec. Naturaleza y Cultura”

El Pulmón de la CDMX

Después de esto, ¿notan una constante? Desde tiempos prehispánicos, pasando por la Nueva España, la Independencia, el Porfiriato, la Revolución, el siglo XX y hasta la actualidad, pareciera que los gobernantes de la Ciudad de México y del país quisieran dejar una huella en el bosque, como para demostrar que su administración existió y dejó algo para el futuro…

Y en parte está bien, porque sin estos cambios, el Bosque y el Castillo de Chapultepec seguirían siendo solamente para algunos, para los tlatoanis, los virreyes, emperadores, dictadores y presidentes, para las clases altas que se paseaban y cazaban animales en medio de los árboles.

Foto: Erick Ponce.

Los castillos y residencias presidenciales ya no son impenetrables y sirven como museos (aunque cobren noventa pesos y el sueldo mínimo diario es de 200); ya no solo hay una sección y existen más espacios de recreación (aunque aún no estén todas conectadas y quieran borrar algunos lugares); el zoológico es gratuito y hay un Museo del Ajolote (aunque algunos animales sigan pasando hambre); y el Bosque de Chapultepec sigue siendo uno de los más grandes del mundo y “el Pulmón de la Ciudad de México” (aunque no debería ser el único).

En fin… Al parecer los cambios seguirán dándose en esta joya de la CDMX, en este enorme parque que todos amamos y en el cual todos tenemos una historia, una anécdota que contar.

