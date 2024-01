Lo que necesitas saber: A veces cuando no se logran los propósitos de año nuevo la afectación emocional es muy dura.... ¿y si hablamos de antipropósitos?

¿Qué pasa cuando los propósitos de un año nuevo nos llevan a torturarnos a un nivel preocupante en el intento de cumplirlos? ¿en qué momento esto resulta contraproducente? ¿y si pensamos en los antipropósitos?

Para poner un ejemplo: mi propósito de año nuevo es bajar de peso. Si no tengo una estrategia bien planeada de cómo lograrlo, puedo caer en un “sea como sea” y poner en riesgo mi salud, tanto física como mental.

¿Qué son los antipropósitos?

Juan considera que tiene unos kilitos de más. Ahora que ya pasaron las fiestas decembrinas, que la rosca y el pavo, este joven arranca el 2024 con muchos propósitos, uno de ellos bajar de peso.

Tiene en mente que hay que comer mejor y que debe que hacer ejercicio, pero en realidad no hay un plan trazado con la asesoría de profesionales para poder lograrlo. No es tan simple como hacer magia.

Intenta hacer ejercicio, come lo que le parece mejor pero se siente muy ansioso porque no sabe cómo identificar si va avanzando, si está haciendo las cosas bien, cuánto tiempo le tomará verse como desea, etc.

Y entonces la ansiedad avanza y avanza hasta que llega a niveles peligrosos: deja de comer, toma pastillas mágicas para bajar de peso, etc.

Aquí es donde aparecen los antipropósitos como una solución. Si el objetivo es bajar de peso, por qué no mejor pensar en “dejar las galletitas después de comer” en lugar de solo “bajar de peso“.

La idea es que cambiemos la estrategia para que los propósitos no terminen siendo un despropósito. Si Juan se obsesiona con su propósito, podría terminar ganando más peso o enfermándose por no comer.

Hay varios expertos que afirman que resulta más sencillo dejar de hacer cosas o rutinas a las que estamos acostumbrados, que adquirir nuevas así de trancazo.

Pero ¿cómo le hacemos para tener antipropósitos?

Pensemos primero en lo que queremos lograr, lo que comúnmente como conocemos con un propósito. Digamos que este año queremos dejar de fumar.

Siéntate y pon sobre la mesa las opciones que tienes para lograrlo. Si puedes acércate a un profesional para conocer las consecuencias, qué puedes hacer para llegar a la meta y demás.

Ve poco a poco. Uno de los antipropósitos podría ser no obsesionarnos con la idea de lograrlo en poco tiempo para terminar reemplazandolo con comida o cosas peores, como vapeadores.

Recuerda, el objetivo es que nos pongamos como meta quitarlos una costumbre o maña que ya tenemos, en lugar de aventarnos a intentar algo completamente nuevo de lo que no tenemos ni idea.

Y es que, dependiendo de la persona, no lograr tu propósito de año nuevo puede ser sumamente duro emocionalmente. Ahí va otro consejo:

Si tu meta no está bien definida, no es realista y no es mesurable, entonces es probable que sea un despropósito y termine olvidado. En nuestro programa de radio de este 11 de enero platicamos un poco de la cuesta de enero, de lo complicada que es y de las expectativas para el 2024, que se complican si las llevamos de propósitos poco realistas.

