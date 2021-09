¿Qué cosas suceden con el ‘apagón’ de internet? La lista de aparatos que dejarán de conectarse

¿Viste la noticia? En los últimos días ha comenzado a circular en varios medios de comunicación y redes sociales que ocurrirá un “apagón” de internet, con el cual muchos aparatos electrónicos ya no podrán conectarse a la red. Por esto, acá te contamos que sabemos de esto y cuáles son los dispositivos que posiblemente ya no podrán funcionar como antes.

¿Qué es el dichoso “apagón” de internet y cuándo sucederá?

El famoso “apagón” de internet, con el que dejarán de conectarse varios aparatos, de acuerdo con Entrepreneur, ocurrirá el próximo 30 de septiembre de 2021, y solo significa que caducará el certificado IdentTrust DST Root CA X3. Let’s Encrypt, una organización sin fines de lucro que emite estos certificados, dejará de utilizar éste, por eso muchos dispositivos ya no podrán conectarse a la red.

Sí, estos certificados encriptan las conexiones entre tus dispositivos e internet, asegurando que nadie pueda interceptar y robar los datos en tránsito. Es decir, cada vez que ingresas a un sitio que comienza con HTTPS, lo que significa que es seguro, es gracias a estos certificados. Pero después del 30 de septiembre, la organización dejará de usar éste por ser antiguo.

¿Cuáles serán las consecuencias?

De acuerdo con TechCrunch, esto no tendrá consecuencias para la mayoría de los usuarios de internet en el mundo. Aunque… esto no significa que habrá afectados por este cambio, ya que computadoras, dispositivos y navegadores no podrán conectarse a la red si no están actualizados.

Los aparatos que se verán afectados por la caducidad del certificado serán los que no se actualizan regularmente, como los sistemas embebidos que están diseñados para no actualizarse automáticamente o los teléfonos inteligentes que ejecutan versiones de software de hace años.

Por ejemplo, los usuarios que ejecutan versiones anteriores de macOS 2016 y Windows XP (con Service Pack 3) tendrán problemas con el apagón de internet, así como clientes que dependen de OpenSSL 1.0.2 o anteriores, y PlayStations 3 y 4 más antiguas que no se han actualizado a un firmware más nuevo.

¿Que hay con los celulares?

En teoría, los dispositivos con un sistema operativo Android anterior a la versión 7.1.1 se verán afectados, pero Let’s Encrypt ya habría trabajado para extender la validez del certificado por otros tres años. Sin embargo, los que tienen la versión 2.3.6 ya no podrían tener conexión a la red.

Por otra parte, los que tengan iPhone y un sistema operativo anterior a iOS 10, tendrán problemas. iPhone 5 es el modelo más bajo que puede tener iOS 10, por lo que los anteriores puede que ya no se conecten a internet.

Acá la lista completa de aparatos y navegadores que podrían tener problemas:

Blackberry menor a 10.3.3

macOS anterior a 2016

iOS menor a versión 10

Windows XP (con Service Pack 3)

PlayStation 3 o 4 con firmware menor a 5.00

Android 7.1.1 y anterior

Nintendo 3DS

Kindle menor a 3.4.1

Amazon FireOS con navegador Skill

Lo único que puedes hacer es consultar si los aparatos que tienes tendrán problemas con el “apagón” de internet y hacer las actualizaciones correspondientes.

*Con información de Entrepreneur