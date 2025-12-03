Lo que necesitas saber: El ISSSTE quiere garantizar el trato digno a todos los derechohabientes.

De los creadores del Frijol del Bienestar llegan los ‘Apapachos del Bienestar’. No, no es broma, Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE, informó que pondrán una línea telefónica a disposición de los usuarios para que reciban las malas noticias pero de una forma ‘bonita’.

La idea, más que andar abrazando el alma (que es el significado de apapachar), es que los usuarios reciban lo que merecen, atención digna en todo momento. Según Martí Batres, los trabajadores del ISSSTE tomaron varios talleres de sensibilización para poder cumplir con su trabajo.

Apapachos del Bienestar en el ISSSTE

Los dichosos Apapachos del Bienestar no son otra cosa más que el trato digno que el ISSSTE quiere asegurar a los derechohabientes. Lo presentan como una ‘visión filosófica’ y hasta poética, pero el único objetivo es que los pacientes no tengan que pasar por malos tratos al momento de recibir atención médica.

Seguro a muchos de aquí les ha pasado que, solo por hacer una simple pregunta se llevan una mala respuesta, insultos y hasta malas caras, en el peor de los casos ni les responden nada. En teoría eso ya no debería pasar.

Si bien, habrá módulos y promotores del trato digno en el ISSSTE para garantizar esa buena atención, también estará disponible una línea telefónica en el ISSSTE Tel 5540001000 para inculcar el ‘apapacho institucional’ y sobretodo solucionar dudas, quejas o escuchar sugerencias.

Talleres de humanización para todo el personal

Módulos de Trato Digno en las unidades médicas

Personal que atienda quejas y necesidades de las y los derechohabientes

Equipo de respuesta inmediata en campo, redes sociales e ISSSTE-TEL

Acá les dejamos el video, lo del apapacho es específicamente en el minuto 44:50.

Y bueno, tampoco es que sea el gran cambio dentro del ISSSTE ni tampoco que van a andar repartiendo apapachos a todos, mucho menos se garantiza que habrá abasto de medicinas, simplemente quieren garantizar una atención digna desde el primer contacto del usuario.