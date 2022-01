“Te vas a quedar sin alcaldes”: Aparece segunda narcomanta contra Cuauhtémoc Blanco en Morelos

Otro supuesto aviso: En redes sociales comienza a compartirse lo que sería una segunda narcomanta dirigida al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Sí, recordemos que apenas hace una semana colocaron una en una plaza pública del estado, donde le pedían que recordara quién es el que le mandaba dinero.

Aparece segunda narcomanta contra Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, quien compartió la fotografía en sus redes sociales oficiales, apareció una segunda narcomanta en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en la comunidad de Puente de Ixtla.

Este nuevo aviso esta dirigido directamente al exfutbolista, donde le exigen que ya no mande a hablar con ellos a otras personas como algunos alcaldes de Morelos: “A mí no me mandes a hablar con pendejos, sigue mandando y te vas a quedar sin alcaldes”, se lee en la lona blanca.

Después le dicen que se lo advirtieron que “ahí va el primero”, que si quieren saber quién organizó “la reunión”, pregunten al extesorero Villarreal.

“Él podrá darles datos más exactos”, se agrega en la narcomanta y después señalan que investiguen la muerte de Raymundo Isidro Castro Santiago, mejor conocido como El Ray, “¿A quién le interesaba que se muriera en el penal? Saludos mi Cuauhtémoc”, se lee por último.

La primera narcomanta

Como les contábamos, la semana pasada apareció una primera narcomanta para Cuauhtémoc Blanco, donde se le indicó que se habían acabado los acuerdos y que no negara los que ya tenía.

Además le señalaron que dejara de darse “baños de pureza”, recordándole que le mandaban dinero y que si no existe respeto, darán más datos exactos sobre la muerte de Samir Flores, un activista que estaba en contra de una termoeléctrica en Morelos.

También le exigieron al gobernador que recordara todos los favores que supuestamente le hicieron antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos, así como sus negocios en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC).

Por último, le indicaron que él sabía muy bien donde se había tomado la fotografía donde sale con tres presuntos narcotraficantes que se publicó el pasado martes 4 de enero: “Tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick” y luego remataron señalando: “Todos tus pinches gatos están de testigos de nuestra amistad que ahora quieres traicionar puto”, amenazándolo de que podrían dar más datos.