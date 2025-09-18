Lo que necesitas saber: En un comunicado, las autoridades mexicanas informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el bloqueo de cuentas, solo en lo que investigan las acusaciones.

Estados Unidos decidió sancionar a empresas y un grupo de personas de Playas de Rosarito, Baja California, por estar relacionadas con ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa. Lo que más llama la atención de todo esto es que en la lista se encuentra Araceli Brown, diputada federal de Morena.

Araceli Brown, diputada de Morena // Facebook

Estados Unidos bloquea cuentas de Araceli Brown por nexos con ‘La Mayiza’

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos bloqueó las cuentas de 15 empresas y 7 personas físicas en Playas de Rosarito, Baja California. Según el gobierno de Trump, están implicados directamente con las operaciones de ‘La Mayiza’.

Este tipo de sanciones no es una novedad. Aunque lo que ha hecho que la noticia se vuelva viral es que dentro de la lista se encuentra la exalcaldesa y diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.

Las autoridades mexicanas no tardaron nada en sacar comunicado, informando sobre el bloqueo de cuentas realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según solo es en lo que realizan las investigaciones…

“En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, señalaron.

Diputada niega que le bloquearan sus cuentas...

Y quien tampoco tardó nadita en responder fue la diputada de Morena, Araceli Brown. En redes sociales señaló que la información sobre el bloqueo de cuentas es falsa y que ninguna autoridad la ha notificado

“Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme“, afirmó.

En fin, veremos en que termina todo esto… a ver si la diputada morenista está limpia o si realmente estuvo involucrada con ‘La Mayiza’.