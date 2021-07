Wow! Argentina aprueba documento oficial para personas no binarias

Argentina dio un paso bien importante en el reconocimiento de las identidades y con esta aprobación se unió a países como Canadá, Nueva Zelanda o India, siendo el primero de América Latina. ¿De qué estamos hablando? Ayer (21 de junio), el gobierno argentino expidió los primeros documentos que reconocen a las personas binarias de manera oficial —a través del Documento Nacional de Identidad.

Con el DNI (Documento Nacional de Identidad), a partir del 21 de julio Argentina ya reconoce a las personas que no se autoperciben dentro del género masculino o femenino.

Y pues este reconocimiento vale tanto para documentos oficiales de identidad como los pasaportes expedidos por el gobierno de Argentina.

Argentina aprueba documento oficial para personas no binarias

“Pusimos en marcha el DNI para personas no binarias. Somos el primer país de Latinoamérica que impulsa esta iniciativa en pos de garantizar la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas. Vamos haciendo posible lo que parecía imposible”.

Con un tuitazo, el presidente de Argentina Alberto Fernández celebró la expedición de los primeros DNI para personas no binarias —también como una tarea del Estado para reconocer a toda la ciudadanía argentina.

Y básicamente el cambio de los documentos fue agregar una X como opción a las categorías (o géneros) “femenina” o “masculino” —para que de esta manera en los ID se reconozca a las personas no binarias.

Sin embargo, la X provocó malestar incluso entre algunas personas no binarias, que rechazaron su uso. “No somos una X”.

Ante este señalamiento, Alberto Fernández explicó que su uso es para estar en línea con la nomenclatura internacional —y aunque sólo es una letra, ayuda a abrir el camino para garantizar los derechos humanos, insistió.

Personas no binarias

“Hay identidades que existieron siempre, pero que se ocultaron. Debemos respetarlas porque cuando las negamos, le quitamos a muchas personas la posibilidad de ser felices.

Espero que este avance termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten con qué género se percibe”.

De esta manera, Fernández se refirió al proceso que Argentina ha pasado para reconocer las identidades —desde 2012, cuando reconoció el derecho a la identidad.

Y ya para terminar este texto, recordemos que las personas no binarias o el género no binario corresponde a quienes se autoperciben fuera de los géneros: masculino o femenino. Es decir, que no se consideran hombre o mujer —sin importar la orientación ni el sexo biológico.