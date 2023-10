"Bésame o te mato": Joven sufre asalto y abuso sexual en calles de San Luis Potosí

Lo que necesitas saber: La joven relató en sus redes sociales todo lo que el tipo quería obligarla a hacer tras asaltarla. La Fiscalía y la SSP de San Luis Potosí ya lo buscan

Un caso más que indignante tuvo lugar en calles de San Luis Potosí esta semana y neta está para hacer un coraje terrible. Sufrir un asalto es algo común en todos lados (lamentablemente), pero que éste venga acompañado de un abuso sexual ya es otro nivel.

Una mujer fue víctima justamente de algo así y todo quedó grabado en video. Las autoridades estatales ya andan tras el sujeto y la propia joven fue quien contó todo lo sucedido en sus redes sociales.

Asaltó a la joven y luego abusó de ella sexualmente / Captura de video

Video muestra el asalto y abuso sexual que sufrió una joven en calles de San Luis Potosí

Todo ocurrió el pasado jueves 5 de octubre a las 8 de la noche. La joven caminaba sobre la avenida Bugambilias de la colonia Jacarandas.

Pero un sujeto la interceptó para asaltarla; le quitó su celular, sus audífonos y dinero. Ya con eso es suficiente como para indignarse porque ¿apoco no da muchísimo coraje observar un asalto cuando uno ya lo sufrió? Bueno, venía lo peor.

Asaltó a la joven y luego abusó de ella sexualmente / Captura de video

El video muestra cómo el tipo comenzó abrazarla y la obliga a besarlo. Según el testimonio de la joven, le dijo cosas como “bésame o te mato”, la obligó a masturbarlo e incluso quería que le practicara sexo oral, a lo cual ella se negó. Fue gracias a que más gente empezó a caminar por la calle cuando el tipo finalmente la dejó en paz.

“Tengan mucho cuidado de esta ciudad tan insegura, no pensé que me fuera a pasar a mí, de verdad estoy impresionada, agradecería me ayuden a difundir para que tengan cuidado con esta lacra”, fue parte del relato de la víctima.

El tipo obligó a la joven a besarlo / Captura de video

Las autoridades de San Luis Potosí ya buscan al agresor

Como decíamos, al menos este caso ya llegó a los más altos niveles de seguridad en San Luis Potosí. Tanto la Fiscalía del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública ya andan tras el sujeto (y ojalá no tarde en caer).

“La FGESLP proseguirá con la investigación para el reconocimiento de quien o quienes resulten responsables; esto a través de los agentes del Ministerio Público que ya realizan las indagatorias correspondientes”, informó la Fiscalía en un comunicado.

#Viral? "¡Bésame o te mató!", así amenazó un asaltante a una joven en la colonia Jacarandas en San Luis Potosí, tras despojarla de sus pertenencias y abusar sexualmente de ella en la vía pública.



?Redes pic.twitter.com/iTyo3OoQPA — MTP Noticias (@MTPNoticias) October 7, 2023

“A través de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social, la SSPC se han recopilado evidencias en las áreas cercanas, donde ocurrió este condenable acto. Con este trabajo se estarán aportando elementos para coadyuvar en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado con el fin de llevar ante la justicia al responsable de esta agresión”, indicó por su parte la SSP del estado.

Te puede interesar