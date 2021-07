No era para carnita asada: Aseguran cocaína disfrazada de carbón con valor de 41 mdd en Holanda

No, no era para hacer tacos de arrachera: Aseguran cargamentos de cocaína disfrazada de carbón vegetal en Holanda, y que además tenía un valor aproximado de 35 millones de euros o de más de 41 millones de dólares. Sí, fue gracias a autoridades irlandesas y holandesas que se dio este operativo contra el tráfico de drogas.

De acuerdo con autoridades, la cocaína disfrazada de carbón se encontró en dos contenedores marítimos que venían desde Sudamérica, los cuales llegaron al puerto de Rotterdam, en Holanda. Según investigadores de la Garda Síochána, policía nacional y servicio de seguridad de Irlanda, estos cargamentos eran parte de un intento de importar hasta media tonelada de droga a su país.

Después de retener los cargamentos, se dieron cuenta que dentro de estos había aproximadamente dos mil bolsas de carbón vegetal. Sin embargo, cuando las escanearon con rayos x y utilizaron perros rastreadores, la policía descubrió que algunas de estas bolsas contenían cocaína.

Luego la Forensic Science Ireland (FSI) confirmó el hallazgo, pero indicó que tomará varios días o más para que puedan extraer la droga dentro del carbón. También las autoridades señalaron que si logran descubrir el cargamento completo de media tonelada de cocaína, esta podría tener un valor en la calle de hasta más de 41 millones de dólares.

Por otra parte, la Oficina Nacional de Drogas y Crimen Organizado de la Garda informó que la investigación continuará, por lo que esperan arrestar a los involucrados. “Este es un avance significativo en el esfuerzo de la Garda Síochána para desarticular y desmantelar a los grupos del crimen organizado sospechosos de estar involucrados en la importación de cocaína y otras drogas a Irlanda”, dijo el comisionado adjunto John O’Driscoll de la Garda Síochána.

Igualmente, Michael O’Sullivan, jefe del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas, que coordina las operaciones contra el tráfico de drogas de siete países de la Unión Europea, comentó que se trató de “una incautación masiva” que “asestará un gran golpe al grupo del crimen organizado involucrado”.

Cabe señalar que también la policía nacional de España aseguró 862 kilogramos de cocaína disfrazada de carbón hace unas semanas. En esa ocasión, las autoridades locales explicaron que se utilizó un “proceso químico complejo” para dar a las drogas “una forma y color muy similar” al carbón y “eliminar el olor característico de la cocaína”.

The Garda Síochána, through the GNDOCB is leading in an investigation involving a significant international dimension, relating to suspected importation of cocaine into Europe and Ireland, in particular, from South America.

