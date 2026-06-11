Lo que necesitas saber: Aunque no se han dado muchos detalles sobre su homicidio, el medio para el que colaboraba informó que López había presentado una denuncia por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Luis Ángel López Valdez, periodista del medio Vanguardia de Veracruz, fue asesinado la mañana de este jueves 11 de junio mientras conducía por las calles de Poza Rica, luego de ser víctima de un ataque armado.

Imagen ilustrativa de velas // Foto: Pexels.

Asesinan al periodista Luis Ángel López del medio Vanguardia de Veracruz

Estas son las noticias que más nos duele contarte. Durante la madrugada de este jueves 11 de junio, el periodista Luis Ángel López fue asesinado a balazos en Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con su medio Vanguardia de Veracruz, el comunicador fue interceptado por hombres armados mientras manejaba por calles de la colonia Cazones.

Asesinato de periodista // Facebook: Vanguardia de Veracruz.

En una nota posterior, el medio reveló que López había presentado una denuncia por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que iniciaron una carpeta de investigación por lo ocurrido. Aunque de momento no dieron detalles sobre el posible móvil del asesinato.

“La Fiscalía General del Estado investiga los hechos hasta dar con el o los responsables y presentarlos ante la justicia. No habrá impunidad en este ni en cualquier hecho que lastime a la sociedad veracruzana”, informaron.

Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó lo ocurrido y pidió una pronta respuesta. Además de exigir acciones para garantizar condiciones de seguridad para ejercer periodismo en todo el estado.

El caso sin duda enciende las alarmas, pues el asesinato de Luis Ángel López sería el segundo homicidio contra periodistas en lo que va del año en Poza Rica y pone sobre la mesa nuevamente la desaparición aún sin resolver de la periodista Roxana Guzmán…